Rompicapo senza parentesi: sai risolverlo senza aiuti? Mettiti alla prova!

Il rompicapo odierno sta diventando un fenomeno e devi assolutamente provare anche tu a risolvere l’operazione!

Se hai voglia di testare le tue abilità intellettive prova a cimentarti in questo rompicapo in cui dovrai confrontarti con la matematica senza sbagliare.

Il rompicapo senza parentesi fa impazzire tutti

Come ti senti quando riesci a risolvere un indovinello? La tua autostima ha un bel balzo in avanti vero?

Questo accade perché l’intelligenza e le facoltà mentali hanno una grande importanza per la nostra evoluzione e ci fa stare bene avere riconoscimenti su ciò.

Una bella fortuna è che l’intelligenza è dinamica, può evolvere sempre e per questo sfruttare l’enigmistica può essere un buon metodo per restare giovani ed attivi.

Quale è il tuo tipo preferito di rompicapo? Puoi scegliere tra un’ampia gamma: matematici, visivi, logici, misti ecc..

Tutti ti divertiranno!

Scrivicelo nei commenti se ti va e ora prosegui con la lettura per scoprire cosa dovrai fare in questo rompicapo!

Quanto farà il risultato dell’operazione?

L’ operazione che vedi nell’immagine allegata è quella con cui dovrai confrontarti.

Per agevolarti ti riscriviamo il testo ma tu presta molta attenzione e non partire in quarta.

Uno dei motivi che contribuiscono a portare le persone n errore deriva proprio dalla fretta di rispondere.

Ponderare bene ogni fase del procedimento quindi è la prima delle strategie da utilizzare.

L’operazione da risolvere è la seguente:

34-5×4+3×2= ?

Sei pronto allora? Avanti!

Vuoi conoscere la soluzione?

Se hai provato a richiamare alla mente le regole matematiche imparate a scuola avrai forse trovato un po’ di difficoltà allora ti diamo la soluzione e la spiegazione.

Il risultato corretto è 20 ed il procedimento è semplice se conosci le regole.

Prima dovrai eseguire le moltiplicazioni e le divisioni e solo poi le addizioni e le sottrazioni.

Ovviamente da eseguire nell’ordine in cui si trovano.

Ecco allora che tenendo a mente queste poche e semplici regole il risultato è assicurato!

Ecco dunque il procedimento corretto:

34-20+6= 20

Se ti è piaciuto questo rompicapo torna a trovarci e prova altri divertenti enigmi!