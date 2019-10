Rompicapo delle tazzine da caffè: quale si riempirà per prima? Non tutti riescono a risolverlo

Rompicapo delle tazzine da caffè: quale si riempirà per prima? Non tutti...

Questo rompicapo mette alla prova la tua logica e la tua velocità: prova a risolverlo senza sbirciare la soluzione! Se indovini ti meriti un caffè!

Il rompicapo delle tazzine di caffè pare semplice perché non vi sono conti da fare ma l’80% delle persone lo sbaglia! mettiti alla prova e cerca di risolverlo nel tempo di un caffè!

Rompicapo di logica

Un hobby condiviso da molte persone è proprio l’enigmistica. Sono stati fatti film sull’argomento e le riviste di enigmistica sono tra le più vendute in assoluto.

Ma perché tanto interesse per i rompicapo? Perché stimolano la nostra voglia di metterci alla prova, e di dimostrare la nostra intelligenza, le nostre abilità matematiche o logiche.

Ognuno ha la sua particolarità e questo rompicapo che vi proponiamo oggi è più semplice di quanto appare all’inizio .

Testa la tua intelligenza con le quattro tazzine

Il rompicapo delle tazzine da caffè non è prettamente matematico, ma presenta una situazione da risolvere con la giusta logica.

Serve però molta concentrazione per non distrarsi e arrivare a “tirare a caso” la risposta.

Vedete nell’immagine dunque 4 tazzine di caffè numerate.

Da una caraffa sta per venir versato del buon caffè bollente attraverso un sistema di condutture.

La domanda è questa:

Quale tazzina si riempirà per prima di caffè?

Provate a visualizzarvi la situazione e fate tutte le considerazioni del caso, solo quando sarete sicuri provate a dare la risposta!

Ecco la soluzione con foto

La situazione dunque chiede di indovinare quale tazzina si riempirà per prima .

Per risolverlo dovete usare la logica e non farvi ingannare.

La risposta corretta è: la tazza numero 5

Perché la numero 5 si riempirà per prima?

In realtà se avete un buon colpo d’occhio avrete notato che le tubature che portano alle altre tazzine sono CHIUSE in un punto del percorso.

Ecco perché la tazzina n’5 è l’unica che si riempirà di caffè!

Ecco la foto della soluzione:

Avevate risposto correttamente? Se amate rompicapo come questo continuate a seguirci e stupite i vostri amici!