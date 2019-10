Rompicapo Matematico: sembra un’operazione semplice ma solo il 2% riesce a risolverla

Questo rompicapo matematico vi metterà alla prova: non sottovalutatene la difficoltà ma impegnatevi molto o getterete la spugna anche voi!

Se sei appassionato di enigmi non puoi non cimentarti in questa nuova sfida: il rompicapo matematico che ti proponiamo oggi ha un’altissima probabilità di farti incappare in un errore. Non ci credi? Allora prova!

Più difficile è meglio

L’attrattiva dei giochi enigmistici, soprattutto matematici sta sicuramente nella sfida che rappresentano.

Se sono troppo facili si perde lo stimolo a risolverli perché il nostro cervello ha la tendenza naturale a voler mettersi alla prova.

D’altronde come anche i medici consigliano, nutrire la mente è altrettanto importante che curare il fisico, come dimostrano alcune malattie come l’Alzheimer.

Allora cosa c’è di meglio di prendersi una pausa per cimentarsi in una sfida di logica come questo rompicapo apparentemente semplice ma più complicato del previsto ?

Prova anche tu!

L’operazione apparentemente facile

Se hai già dato una sbirciata all’immagine che riporta il rompicapo avrai notato che si tratta di una semplice operazione.

Tutto molto semplice allora? Invece no.

La soluzione è tutt’altro che facile da indovinare anche se sei partito con il piede giusto.

Non essere troppo frettoloso però e prima di dare il risultato che per te è corretto pensaci davvero molto bene.

Quando pensi di essere arrivato alla soluzione allora leggi più sotto così saprai se sei un moderno Einstein o hai bisogno di un ripassino delle regole matematiche!

Come in ogni rompicapo non si tratta solo di puro calcolo, sarebbe troppo smeplce, devi metterci anche tutta la tua visione d’insieme!

Ecco la soluzione corretta

Ti diciamo subito che se hai risposto 12 oppure 1….

Hai sbagliato!

Come è possibile ti starai chiedendo? Hai fatto tutti i conti giusti e forse hai anche utilizzato la calcolatrice?

Ci dispiace deluderti ma il risultato non è nessuno di quelli elencati.

Per risolvere correttamente il rompicapo dovevi osservare bene tutta l’immagine.

Se riguardi infatti le prime due righe non fanno parte dell’operazione infatti non vi è un segno a collegarle.

Dunque l’unica riga da considerare come operazione è l’ultima e dunque il risultato corretto è 2

1 + 1 x 0 + 1 = 2

infatti devi eseguire prima la moltiplicazione e come sai qualsuasi numero moltiplicato per 0 da come risultato zero. Quindi :

1 x 0 = 0

1 + 1 = 2

Ti è piaciuto questo rompicapo? Seguici per cimentarti in altri enigmi sempre più difficili!