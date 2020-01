Chi dei condannati egizi si salva? Solo l’80% delle persone sa risolvere questo rompicapo logico!

Scopri chi e come dei quattro condannati egizi si salverà, non sottovalutare la difficoltà di questo rompicapo logico risalente alle piramidi!

La sfida dei quattro condannati a morte dell’Antico Egitto non è per nulla facile tanto che circa l’80% delle persone si arrende. Usa gli indizi e scopri chi sopravvivrà in questo rompicapo logico!

Rompicapo logico Egizio

Sei il tipo di persona che si vanta di avere un Q.I molto elevato? Ora potrai dimostrarlo a tutti!

Anche se ti reputi di intelligenza media questo rompicapo ti stimolerà di certo a metterti alla prova.

Questi tipi di indovinello infatti sono delle sfide divertenti che possono essere condivise con parenti ed amici.

Non ci sono voti o giudizi ma rappresentano comunque dei mezzi per stimolare le connessioni neurali e permettono di esercitare alcune abilità che risultano un po’ arrugginite in chi non frequenta più la scuola.

Quale dei condannati si salverà e perché?

Il primo requisito necessario per la soluzione di questo antico rompicapo è la pazienza.

Dovrai infatti osservare bene l’immagine, capire gli indizi che ora ti scriveremo e dopo effettuare un preciso ragionamento.

Come vedi nella foto siamo nell’Antico Egitto e ci sono 4 condannati a morte. I poveretti sono insabbiati fino al collo quindi è solo la testa ad emergere ed essere visibile.

Ai quattro uomini è stata però data un’unica possibilità di salvezza: chi di loro riuscirà ad indovinare quale sia il colore del proprio cappello potrà salvare non solo se stesso ma anche gli altri.

Ci sono alcune condizioni da rispettare:

i condannati sanno di essere solo 4

sanno di avere cappelli di 2 colori differenti ma non ne conoscono l’ordine

possono guadare solo davanti a sè

non possono parlare se non per dare la risposta

hanno solo 1 minuto di tempo

Con tali premesse la situazione è molto complessa non trovi?

Cerca di immedesimarti e prova a pensare a chi potrà riuscire a salvarsi ed ovviamente perché!

Ecco la spiegazione della soluzione

La soluzione non è immediata da trovare ma non impossibile ed ora ti sveliamo qual è e il perché

Il condannato che salva se stesso e gli altri è il B!

Come fa?

E’ infatti l’unico che può farcela in quanto C e D non possono vedere nulla davanti a loro, A vede due condannati davanti a sè ma non parla.

B allora dal silenzio di A capisce che non vede davanti a sè due cappelli dello stesso colore altrimenti avrebbe subito dichiarato quale cappello indossasse.

Di conseguenza B può dedurre che A veda davant a sé 2 cappelli di colore diverso e può indovinare quindi che lui indossa il cappello blu come si vede dalla foto.

