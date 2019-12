Rompicapo matematico della ruota: indovina al volo il numero mancante!

Saresti capace di risolvere questo rompicapo matematico della ruota in soli 30 secondi? La maggior parte delle persone non trova il numero mancante!

Il rompicapo di oggi è del tipo matematico e il tuo compito è quello di trovare il numero mancante sulla ruota, ne sarai capace in soli 30 secondi?

La ruota del rompicapo matematico

I più ingegnosi apprezzeranno questa nuova sfida che riguarda un rompicapo matematico particolare.

Le varie tipologie di enigmi hanno un punto in comune: che siano puramente matematici, logici, visivi oppure misti, ma hanno in comune una caratteristica fondamentale.

Tutti nascondono dei trabocchetti e delle insidie che solo se siamo abbastanza scaltri riusciamo a capire.

Dunque se le sfide non ti spaventano prova a risolvere il rompicapo in soli 30 secondi e poi scrivici nei commenti il risultato così da confrontarti con amici e parenti.

In bocca al lupo!

Indovina il numero mancante!

Se ti piacciono i rompicapi questo fa al caso tuo. Osserva con attenzione l’immagine in cima alla pagina, come avrai notato apparentemente non si tratta di dover risolvere delle operazioni ma i numeri sono comunque i protagonisti.

Sulla ruota sono infatti posizionati alcuni numeri che come è immaginabile non sono inseriti casualmente ma seguendo un ordine preciso.

Quale sarà questo ordine? E quale sarà il numero mancante nascosto sotto il punto esclamativo?

Risolvi l’enigma in meno di 30 secondi per entrare nella classifica dei migliori!

Ecco la soluzione dell’indovinello

Se hai seguito i piccoli suggerimenti che ti abbiamo dato avrai tentato di dare la risposta giusta e ora potrai scoprire se hai indovinato oppure se hai bisogno di qualche ripetizione di matematica!

In effetti anche se non è espresso in maniera palese l’indovinello richiedeva proprio una soluzione di tipo matematico: per arrivare alla risposta corretta infatti avresti dovuto quale operazione legava i vari numeri.

Il numero mancante è 36 ed il ragionamento è presto detto: se leggi i numeri non in sequenza ma in diagonale ti accorgerai che ognuno è il quadrato dell’altro.

Infatti 5×5=25, 2×2=4, 6x6=36

Ti è piaciuto questo rompicapo? Se sì, continua a seguirci per dimostrare agli amici chi è il più intelligente!