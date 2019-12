Rompicapo logico: trova l’errore nella vignetta, tutti sbagliano!

Il rompicapo logico della vignetta sta mettendo alla prova tutti gli utenti del web, e tu sapresti trovare l’errore che nessuno riesce a scoprire?

Una vignetta stiva oltre a farci ricordare la calura estiva nel periodo natalizio può mettere alla prova il nostro intelletto. E’ quanto sta capitando con questo nuovo rompicapo logico, e tu sei tra i pochi che lo indovina?

Il rompicapo logico fuoristagione

Ormai il mese di dicembre è arrivato e con i primi freddi la voglia di stare in casa e dedicarsi ad hobby più sedentari è d’obbligo.

Cosa c’è di meglio dunque che sfidare amici e parenti con un bel rompicapo logico che ci farà passare dei momenti in allegria e stimolerà allo stesso tempo la nostra intelligenza?

Con questo indovinello “fuori stagione” ti metterai alla prova per vedere se sei intuitivo come pensi.

Se sei pronto, avanti con la sfida!

Sai trovare l’errore?

Come avrai modo di vedere dall’immagine allegata il rompicapo riprende una vignetta tipicamente estiva: alcuni bagnanti si stanno divertendo e rilassando sula spiaggia e in mare.

Il tuo compito come puoi leggere dal titolo della vignetta è quello di scoprire quale sia l’errore presente in essa.

Mi raccomando solo un errore è presente e non è affatto facile trovarlo.

Non ci credi? Prova, la maggior parte delle persone rinuncia e sbircia la soluzione, tu non farlo!

Ecco per te la soluzione!

Il primo suggeimenti che ti bbimao velatamente dato era quello che ti avrebbe permesso di risolvere il rompicapo.

Se dunque hai la capacità di leggere tra le righe e di fermarti a riflettere senza correre per la voglia di rispondere potresti appartenere alla piccola percentuale di persone che riescono a risolvere l’indovinello.

La maggior parte invece “spara” la risposta tentando la fortuna e sbaglia sempre.

Vuoi sapere qual’era l’errore nella vignetta?

Nessun !

Non hai capito? Nella vignetta non vi era nessun errore tra i personaggi disegnati…l’errore era nel titolo perché la parola “nessuno” è erroneamente scritta senza O!

Ci eri arrivato o sei cascato anche tu nel trabocchetto? Se ti è piaciuto questo rompicapo seguici per altre interessanti sfide di logica!