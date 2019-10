Rompicapo matematico: qual è il risultato dell’operazione impossibile. Non è semplice come sembra!

Rompicapo matematico: qual è il risultato dell’operazione impossibile. Non è semplice come...

Questo rompicapo matematico è già diventato virale e pochissime persone lo risolvono, vuoi provare anche tu a mettere alla prova la tua intelligenza?

La matematica può essere anche molto divertente! Vuoi provare a risolvere questo rompicapo matematico che tantissime persone sbagliano? Scopri il risultato di questa impossibile operazione!

Il rompicapo matematico impossibile

Questo enigma mette alla prova tutta la tua intelligenza!

Anche se hai già avuto modo di provarne altri dello stesso tipo, non lasciarti ingannare perché la soluzione è meno scontata di quanto potresti pensare.

Non devi solo avere un buon colpo d’occhio, ma anche delle adeguate competenze matematiche.

I rompicapo sono di vari tipi, possono essere matematici, o logici, o visivi o un mix di tutto questo, ma la cosa che li accomuna tutti è che ti traggono spesso in inganno.

Anche se sei più che sicuro di aver ragionato correttamente, ti accorgi che il risultato è sbagliato!

Ed in questo caso sarà così? Sei proprio sicuro di ricordarti tutte le regole?

Allora mettiti alla prova!

Prova a risolvere l’operazione!

Prima di tentare di dare la soluzione ti consigliamo di riguardare com attenzione l’immagine che ti abbiamo proposto all’inizio dell’articolo.

La situazione è chiara: ci sono 4 operazioni con alcuni numeri sostituiti da simboli, valigia, libri, giornali.

Sta a te cercare di capire quale logica matematica sta dietro ogni operazione e risolvere l’ultima impossibile operazione sostituendo correttamente i simboli con i numeri corrispondenti.

Tutto chiaro? Allora fai un tentativo!

Leggi la soluzione

Prima di darti subito la soluzione vogliamo provare a ragionare insieme sul rompicapo.

Come avrai capito, ogni simbolo corrisponde ad un numero preciso?

Allora cosa fare, provare a caso? Non proprio, il ragionamento corretto è provare a sostituire un simbolo nell’operazione più semplice e via via “sbloccare” le altre soluzioni.

Attenzione però ai trabocchetti!

Ecco dunque la soluzione con i valori per ciascun numero e il risultato finale:

Valigia= 10

Giornali= 1 ciascuno

ciascuno Quaderni= 2 ciascuno, attenzione alla terza e quarta riga

Quindi

10+10= 20

10×2= 20

10:1= 1

10-(2×8)= 10-16= -6

Il risultato dunque è -6, lo avevate indovinato?

Seguici ancora per altri rompicapo come questo!