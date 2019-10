Rompicapo matematico: quale logica c’è in questi risultati? Solo il 10% delle persone riesce a risolverlo

Il rompicapo matematico che ti proponiamo sta spopolando sul web, ma solo pochissime persone sono in grado di risolverlo. Vuoi provare?

Se ami le sfide questo rompicapo matematico fa al caso tuo!

Il web sta impazzendo per risolverlo e solo poche persone ce la fanno. Metti alla prova la tua abilità!

Il rompicapo più condiviso sul web

Probabilmente sarai incappato in questo rompicapo che è tra i più condivisi sui social dagli appassionati di enigmi matematici.

Se non ti è arrivato non temere, ora puoi provare a cimentarti anche tu in questo rompicapo quasi impossibile.

Per risolverlo dovrai impegnarti ed usare tutta la tua logica e le tue capacità matematiche e non farti ingannare dalla soluzione che ti sembra più facile, come gli appassionati di rompicapo sanno.

Prova tu a risolverlo

In questo rompicapo come puoi vedere dall’immagine ci sono alcune addizioni.

Ognuna è completa di risultato ma come avrai di sicuro notato il risultato non è corretto.

Sicuro? Il risultato invece, è corretto perché c’è una regola precisa che tocca a te scoprire!

Il tuo compito non è dunque indovinare il risultato ma spiegare perché ogni operazione ha quel risultato.

Sei pronto? Lascia giù la calcolatrice e prova!

Ecco la soluzione

Sei ancora perso tra calcoli e fogli oppure sei arrivato alla soluzione?

Se qualcosa non è chiaro rileggi la parte precedente e osserva bene l’immagine e poi controlla di seguito se hai azzeccato la risposta!

Per darti la soluzione basta analizzare la prima addizione, perché la regola è la medesima anche per le altre.

8 + 2 = 16106

il risultato comprende il risultato della moltiplicazione, dell’ addizione e della sottrazione tra i due fattori dell’operazione:

8 x 2 = 16

8 + 2 = 10

8 – 2 = 6

Se fate la prova con le altre operazioni vedrete che vale per ognuna la stessa regola ed il risultato si ottiene eseguendo moltiplicazione, addizione, sottrazione dei due fattori.

Siete riusciti a scovare la soluzione giusta? Se questo tipo di rompicapo vi piace continuate a seguirci per poter affinare la vostra capacità logica.