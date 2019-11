Rompicapo matematico: che numero manca? La serie segue una logica precisa

Questo rompicapo matematico è molto particolare e dovrai utilizzare tutto il tuo ingegno per scoprire la regola corretta per questi diagrammi a spicchi!

I diagrammi a spicchi di questo rompicapo matematico sono carini come delle gustose torte ma non lasciarti ingannare perché nascondono un enigma davvero difficile da risolvere. Vuoi provare?

Il rompicapo matematico degli spicchi

Sul web i rompicapo matematici stanno diventando davvero virali, e le sfide diventano sempre più appassionanti e difficili.

Alcuni enigmi risultano più facili per alcune persone e più complessi per altre, perciò non ti abbattere se ti sembra di non riuscire a risolverne qualcuno.

Segui i consigli del testo e aguzza la vista, poi se proprio non riesci a trovare la soluzione non temere perché te la mostriamo noi.

Non barare però!

Quale sarà il numero mancante?

Ti diamo un primo consiglio fondamentale: cerca di osservare tutta l’immagine allegata e dai la risposta in meno di un minuto!

Ti sembra impossibile? Non è così ma se vuoi mettere alla prova la tua abilità provaci.

Come avrai notato in questo rompicapo non ci sono scritte perazioni da risolvere ma ciò non significa che tu non lo debba fare.

A complicare ulteriormente la situazione i numeri sono inseriti in diagrammi a spicchi, che ricordano torte ma che confondono ancora di più la tua mente.

Cerca di non lasciarti ingannare e trova la regola matematica che si cela dietro ognuno dei diagrammi.

Infine trova il numero corretto che si nasconde sotto il punto di domanda nello spicchio del quarto diagramma.

Scopri la soluzione

Allora hai provato ad indovinare il numero mancante? O ti sei arreso?

Non temere perché in entrambi i casi ora ti mostriamo la soluzione corretta e ti spieghiamo il procedimento giusto per arrivarci.

Ecco la soluzione:

Come ci si arriva?

Prova ad osservare i cerchi:

Il numeri in alto sommati ai numeri negli spicchi in basso danno come risultato lo spicchio a sinistra, mentre sottraendolo si trova il numero a destra.

Es con il primo cerchio: 7+2=9 mentre 7-2=5

Così per tutti gli altri diagrammi fino al quarto:

5+4=9 e 5-4=1

Se ti è piaciuto questo rompicapo prova a testare il tuo ingegno continuando a seguirci!