Rompicapo logico: quanti triangoli ci sono nell’immagine? Il 90% delle persone sbaglia

Il rompicapo logico che ti proponiamo sta facendo impazzire milioni di persone sul web. Tu sapresti risolverlo indovinando precisamente il numero di triangoli che ci sono nell’immagine?

Rompicapo logico con figure geometriche

I rompicapo piacciono a tutti ed ognuno ha le sue preferenze. Esistono infatti molti tipi di enigmi: matematici, logici, visivi ed ottici.

Per ognuno necessita un tipo di ragionamento differente ma per tutti la necessità di prestare attenzione e di non essere affrettati è la principale.

Dunque ti consigliamo di guardare molto attentamente l’immagine e di provare più volte prima di dare la tua risposta definitiva.

Quanti triangoli vedi?

Nell’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina è tratteggiato un triangolo. All’interno del triangolo grande si possono subito notare altre linee che vanno a creare altri triangoli più piccoli.

La domanda del rompicapo riguarda proprio questo: scoprire il numero esatto dei triangoli della figura.

Il compito sarà meno facile di quanto ti sembra ed il consiglio è di dare ancora un’ultima occhiata alla figura per controllare se li hai visti proprio tutti prima di provare a rispondere.

Quando sei pronto leggi pure la soluzione qui sotto e se vuoi lascia un tuo commento.

La soluzione corretta del rompicapo

Se hai seguito il nostro consiglio e hai riguardato con attenzione l’immagine avrai di certo notato altri triangoli all’interno della figura principale.

Ma sei proprio sicuro che siano tutti quelli presenti?

La maggior parte delle persone arriva massimo al numero di 10-11 triangoli.

Ti sei fermato molto prima? Ahi ahi…invece dobbiamo dorti che in realtà sono molti di più!

Impossibile? Eppure è proprio così ed ora te lo dimostriamo allegando l’immagine della soluzione.

Nel riquadro vedrai dunque tutti i triangoli evidenziati ad uno ad uno, in modo da capire dove si trovino nella figura originale.

Eri riuscito a scovarli tutti? Se sì complimenti sei tra le pochissime persone che ci riescono, altrimenti non disperare e continua a seguirci per testare di nuovo il tuo colpo d’occhio!