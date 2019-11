Rompicapo matematico: sai risolvere l’operazione senza parentesi? Non è alla portata di tutti!

Rompicapo matematico: sai risolvere l’operazione senza parentesi? Non è alla portata di...

Il rompicapo matematico dell’operazione senza parentesi sembra semplice ma sta generando un clamore virale perché la percentuale di errore sfiora l’80%

Se sei un appassionato di enigmi difficili, questo rompicapo matematico fa al caso tuo: cerca di risolvere senza errori l’operazione senza parentesi e controlla se hai dato la soluzione corretta.

Il rompicapo matematico senza parentesi

Gli enigmi matematici sono tra i più appassionanti perché chi li risolve appare agli occhi degli altri come un genio da ammirare. In realtà ogni rompicapo ha la sua chiave di risoluzione e spesso basta avere adeguata attenzione ai particolari ed utilizzare le giuste regole matematiche.

Vuoi metterti alla prova?

Riesci a risolvere l’operazione?

Nell’immagine che abbiamo allegato ad inizio articolo è riportata l’operazione che dovrai risolvere.

Dunque il primo passo che ti suggeriamo di fare è rileggere molto bene l’operazion e pensare a tutte le regole matematiche che potrebbe essere necessario applicare.

L’operazione è la seguente:

44-6×6+9:3= ?

Come puoi vedere non ci sono parentesi nell’operazione ed il tuo compito è chiaramente quello di indovinare quale sia il risutato giusto.

La soluzione con spiegazione

Una volta effettuate le debite considerazioni sul testo dell’operazione lanciati pure in questa sfida e cerca di dare la soluzione giusta!

Se sei arrivato alla soluzione che pensi sia coretta puoi controllare se hai avuto ragione, se invece non sei sicuro torna indietro e riprova!

Il risultato corretto dell’operazione è 11

Come ci si arriva?

Il suggerimento che ti avevamo dato era importante: l’operazione era senza parentesi dunque significava che l’ordine in cui si effettuano le operazioni era fondamentale.

Le operazioni che si eseguono per prime sono la oltiplicazione e la dovsione nell’ordine in cui si incontrano.

Successivamente si possono eseguire a sottrazione e l’addizione.

Dunque i risultati saranno i seguenti:

44-36+3= 11

Avevi risolto correttamente l’operazione o ti eri lasciato confondere dal fatto che non ci fossero le parentesi?

Non disperare anche se hai sbagliato, continua a seguirci e potrai esercitarti in altri rompicapo matematici così da diventare un asso degli enigmi!