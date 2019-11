Rompicapo matematico: quali simboli mancano per tenere tutto in equilibrio? Mettiti alla prova!

Rompicapo matematico: quali simboli mancano per tenere tutto in equilibrio? Mettiti alla...

Il rompicapo matematico con le quattro bilance è davvero difficile da risolvere e la maggior parte delle persone si arrende. Vuoi provare anche tu?

Le quattro bilance di questo rompicapo matematico devono restare in equilibrio. Riuscirai a risolvere tute le operazioni e a dare la risposta giusta? Metti alla prova la tua intelligenza!

I simboli nascosti del rompicapo matematico

Gli appassionati di enigmistica sanno bene che i rompicapo matematici sono tra i più difficili da risolvere.

Quando poi alle operazioni matematiche si aggiungono i simboli geometrici ecco che è ancora più facile cadere in confusione.

Il nostro cervello si trova a dover gestire contemporaneamente molte informazioni e se non siamo più che concentrati rischiamo di dare la risposta sbagliata.

Riesci a tenere in equilibrio l’ultima bilancia?

Se vuoi provare a cimentarti in questa sfida ti consigliamo di riguardare attentamente l’immagine che ti abbiamo proposto in apertura.

Nell’immagine vedrai che ci sono quattro bilance, tre delle quali sono tenute in equilibrio da pesetti di forma geometrica.

Ogni peso corrisponde ad un numero specifico e la domanda a cui dovrai rispondere è la seguente:

Quanti triangoli blu andranno posizionati sul lato destro della bilancia numero 4 affinché resti in equilibrio?

Ecco la soluzione corretta

Per giungere alla soluzione dovrai prima di tutto capire a quali numeri corrispondano tutti i simboli.

Non lasciarti ingannare dalla fretta e dalla voglia di rispondere perché particolarmente in questo rompicapo, l’attenzione è uno dei requisiti principali.

La soluzione è : 6 triangoli

Il procedimento corretto è il seguente:

Nella seconda bilancia si vede che un rombo = 2 triangoli.

Quindi prendendo la prima bilancia sostituiamo il rombo a destra con 2 triangoli, rimane quindi cerchio+ triangolo = 4 triangoli.

Si sposta il triangolo da sinistra verso destra e si ottiene cerchio = 4 triangoli – 1 triangolo = 3 triangoli

Prendiamo in considerazione ora la terza bilancia sostituendo ad ogni rombo 2 triangoli ed a ogni cerchio 3 triangoli, come visto precedentemente.

La stella dunque corrisponderà a 6 triangoli dunque nell’ultima bilancia per far sì che resti in equilibrio dovremo inserire 6 triangoli.

Se ti è piaciuto questo rompicapo seguici per provarne altri sempre più difficili!