Rompicapo matematico: quanto fa l’operazione ingannevole? Sbagliano tutti!

Sapresti risolvere un rompicapo matematico ingannevole? La soluzione è meno facile di quanto tu creda, sfida i tuoi amici a chi è più intelligente!

Resisterai alla tentazione di sbirciare la soluzione? Prova a risolvere questo rompicapo matematico che è già virale sui principali social network!

Allenare la mente con un rompicapo matematico

Anche se pensi di avere un buon livello di intelligenza e di conoscenze tenere in allenamento la mente è un buon modo per ritardare l’invecchiamento e anche le patologie del cervello legate ad esso.

Un bel rompicapo dunque è molto utile per il nostro sviluppo intellettivo e può farci passare alcuni momenti di relax.

Prova dunque a sfidare amici e parenti con questo rompicapo che sta suscitando grande interesse sulle maggiori piattaforme social perché è divertente e non richiede molto tempo per eseguirlo.

Qual è il risultato dell’operazione?

Se dunque sei pronto a cimentarti in questa sfida matematica prova a risolvere l’equazione che sembra facile ma che lascia con dubbio.

Quanto fa 6:2(1+2) ?

Ragiona in modo corretto e fa attenzione a tutto per evitare di cadere nell’errore che molti fanno.

La soluzione infatti è solo una e ti potrebbe capitare di pensare di aver trovato la risposta giusta ma di accorgerti di aver sbagliato.

In ogni caso non ti abbattere e leggi il resto dell’articolo che ti svelerà la risposta giusta.

Questa è la soluzione

Sei impaziente di conoscere la risposta corretta?Benissimo allora il risultato è: 9

Come ci si arriva?

Bisogna tenere conto dell’ordine delle operazioni che si eseguono che come insegnano le regole matematiche in questo caso è il seguente: parentesi- divisioni- moltiplicazioni.

Ecco se sei curioso un video YouTube che ti spiega il procedimento e ti svela come fino al 1917 le regole matematiche erano diverse e di conseguenza anche l risultato sarebbe stato diverso!

Strano vero?

Ti è piaciuto il rompicapo? Se sì seguici per altri indovinelli sempre più difficili!