Rompicapo matematico: sai risolvere l’operazione che toglie il sonno? Provaci!

Se ami le sfide di intelligenza prova a risolvere il rompicapo matematico che sta infiammando il web, quanto fa l’operazione misteriosa?

Per gli appassionati di enigmi il rompicapo matematico di oggi è una sfida da togliere il sonno. Riusciresti a risolverlo in pochi secondi senza cadere in errore? Prova a battere i tuoi amici!

Un rompicapo matematico che fa cadere in errore

Sul web in particolare sui social network stanno fiorendo ultimamente molti gruppi a tema enigmistico. Anche chi non è un assiduo frequentatore del web però può trovare interessante cimentarsi magari insieme ad amici e colleghi nella risoluzione di indovinelli.

Quelli matematici sono i più richiesti, a dimostrazione che la matematica anche se spesso mal vista durante gli anni di scuola, in seguito può rappresentare un’attività stimolante ed anche divertente.

Che soluzione ha l’operazione?

Il rompicapo che ti proponiamo oggi infatti vede nella matematica il nucleo principale per arrivare alla soluzione corretta.

Ma non è l’unico ostacolo che gli ideatori del rompicapo hanno previsto.

Per risolvere gli enigmi di questo tipo infatti bisogna avere anche un grande intuito e capacità di non cadere nei tranelli.

Osserva allora molto bene l’immagine che ti abbiamo allegato che riporta il quesito da risolvere.

Come potrai osservare c’è un’operazione da dover risolvere per scoprire quale numero si cela sotto al punto esclamativo.

Non essere affrettato e ragiona attentamente su tutti i passaggi da fare e solo quando sarai sicuro di aver trovato la risposta corretta vai avanti a leggere.

Ecco la risposta corretta

Siete arrivati alla soluzione gusta? E sapreste anche spiegare il perché del vostro ragionamento?

Se vi siete persi tra i calcoli o avete dato la riposta errata non crucciatevi, con l’allenamento svilupperete l’intuito e le abilità matematiche divertendovi!

Per chi è impaziente andiamo subito a scrivere la soluzione:

Il risultato dell’operazione è 9

Il ragionamento che permette di arrivare a tale risultato è il sgeuente:

Nell’eseguire i calcoli è fondamentale seguire la regola dell’ordine delle operazioni.

Prima vanno eseguite le moltiplicazioni infatti e solo dopo le addizioni. In tal modo risulta:

8+(8×0)+(5×0)+1=

8+0+0+1= 9

Se il rompicapo ti è piaciuto continua a seguirci per mettere ancora alla prova la tua intelligenza!