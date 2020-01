Rompicapo matematico: l’operazione ingannevole che sta facendo impazzire il web, se la risolvi sei un genio!

Sei certo di riuscire a risolvere un rompicapo matematico senza problemi? Allora dimostralo con questa operazione che manderà in confusione anche te!

Il cervello ha bisogno di essere stimolato per non invecchiare, prova a tutti che hai un’intelligenza fresca e giovane risolvendo in meno di 30 secondi questo rompicapo matematico che manda tutti in confusione!

Rompicapo matematico ingannevole

La matematica non è un’opinione e lo abbiamo imparato bene sui banchi di scuola.

L’intelligenza però come medici e neurologi hanno ben teorizzato non è statica ma va sempre stimolata per mantenere in forma il cervello.

La matematica quindi, usata in maniera ludica all’interno dei rompicapo può servire a tale scopo divertendo e stimolando le nostre abilità.

Sai risolverlo in soli 30 secondi?

il rompicapo matematico che ti proponiamo oggi è particolarmente ostico perché come vedrai le parentesi e le varie operazioni sono posizionate in modo che porta facilmente a confondersi.

Come hai potuto osservare dall’immagine iniziale il tetso è il seguente ti riportiamo per chiarezza:

6-1(0+2):2= ?

Anche se ti sembra ad un primo sguardo semplice, ti consigliamo di ragionarci bene prima di far partire il timer di 30 secondi.

Fai attenzione a tutto e non perdere alto tempo, via con i conti!

Ecco svelata la soluzione

Hai provato a risolvere il rompicapo?

Ti ricordiamo di non barare anche se può essere scontato, perché utilizzare la calcolatrice non servirà a te per dimostrare le tue abilità.

Nemmeno sbirciare la soluzione che stiamo per svelarti, lo farà quindi sìì sicuro di aver risposto prima di continuare al leggere.

Potresti anche coinvolgere amici e colleghi nella sfida condividendo l’articolo sui social network, siamo sicuri che lo appezzerebbero!

Ecco allora la soluzione per te!

Il risultato dell’operazione è: 7

Il perché è presto detto.

Se hai ricordi dei tempi di scuola saprai che le operazioni vanno eseguite in un ordine specifico: parentesi-moltiplicazioni e divisioni- addizioni e sottrazioni.

Se hai seguito questo procedimento non ti sarà stato difficile arrivare alla soluzione, se hai sbagliato non temere, ti proporremo altri rompicapo per poter metterti alla prova!