Rompicapo matematico dei 3: sai risolvere l’operazione? Sarai il migliore!

Se vuoi dimostrare di essere un vero genio prova a risolvere il rompicapo matematico di oggi, è una sfida unica e se riesci a risolverla stupirai tutti!

Fare operazioni può essere anche divertente? Ad istinto molti risponderebbero di no ma il rompicapo matematico dei 3 ti dimostrerà che è così: risolvi l’operazione senza cadere in errore e stupirai tutti!

Rompicapo matematico dei 3

La tua mente è attiva e svelta?se vuoi esserne proprio sicuro puoi provare la sfida che tanti utenti dei social stanno condividendo.

Il rompicapo dei 3 infatti ha tutte le caratteristiche del perfetto rompicapo: pare semplice ma è più complesso del previsto e riesce a far cadere tante persone nell’errore.

Pur non trattandosi di operazioni complicate infatti molti lo sbagliano, forse per fretta o disattenzione o anche per errata conoscenza delle regole matematiche.

Alcuni rompicapo appassionano talmente che diventano l’attrazione di cene di famiglia e pause in ufficio.

E tu vuoi lanciare una sfida a tutti quelli che conosci? Condividi il rompicapo ma prova prima a rispondere!

Quale sarà il risultato corretto?

L’operazione da risolvere ha un paio di particolarità che la rendono unica e ne aumentano la complessità!

Come puoi vedere dall’immagine allegata, l’operazione da svolgere è la seguente:

3+3-3×3+3= ??

Mi raccomando concentrati e dai la tua risposta!

Leggi la soluzione

Hai dato la risposta giusta?

Se non sei sicuro di aver azzeccato la risposta ora ti diamo il risultato cosicché tu possa verificarlo ma non barare e non leggere se non hai dato la risposta!

Il risultato corretto è 0 !

Il procedimento è semplice ma devi fare assolutamente attenzione all’ordine in cui eseguire le operazioni.

Prima la moltiplicazione poi le addizioni e sottrazioni.

Inoltre bisogna fare attenzione alle regole delle operazioni fra numeri positivi e negativi.

Eri riuscito a capire il meccanismo?

Se invece hai sbagliato non ti preoccupare, continua a seguirci per provare altre interessanti sfide matematiche