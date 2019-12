Rompicapo matematico di Harvard: Operazione impossibile, mettiti alla prova!

Sapresti risolvere un rompicapo matematico che nemmeno tanti professori di Harvard hanno capito? Stupisci tutti dando la risposta giusta!

Questo rompicapo matematico nasconde un’insidia in più che ha mandato in confusione anche i professori di Harvard. Prova a risolvere l’operazione impossibile e lascia senza parole amici e colleghi!

Rompicapo matematico di Harvard

Spesso si ha la convinzione che la matematica e la logica siano discipline ad appannaggio solo dei più dotati intellettualmente.

In realtà oggi ti dimostreremo come a volte anche le menti più eccelse trovano difficoltà con dei rompicapo che la gente comune può riuscire a risolvere.

Questo rompicapo è stato proposto a molto professori di Harvard e solo il 4% è riuscito a risolverlo e a dare una spiegazione univoca

Vorresti dimostrare di essere più intelligente di tanti professori?

Ecco per te questa interessante sfida!

Qual è il risultato corretto?

Come avrai notato dall’immagine ad inizio pagina il rompicapo della discordia si basa su una serie di semplici moltiplicazioni.

In realtà sembrano semplici perché il risultato non è ovviamente corretto dal punto di vista matematico ma risponde ad una precisa logica.

Tu dovrai scoprire questa logica ed arrivare alla soluzione dell’ultima operazione.

Attenzione! La soluzione potrebbe non essere l’unica possibile dunque accertati di aver capito bene come procedere prima di rispondere!

Ecco la soluzione

Sarai impaziente di scoprire se hai battuto tanti professori di un Università importante come quella di Harvard oppure no.

Non ti facciamo aspettare oltre, ricordandoti che se non sei sicuro della tua risposta o del procedimento puoi ancora tornare indietro e riprovare a rispondere.

Se sei sicuro della tua risposta ecco la soluzione corretta:

33×33= 36

Come mai? Basta vedere ogni numero a due cifre come numeri singoli da sommare e poi moltiplicare:

(1+1)× (1+1)= 2×2= 4

(2+2)×(2+2)= 4×4= 16

(3+3)×(3+3)= 6×6= 36

Attenzione perché però non è l’unica soluzione accettabile.

La risposta corretta potrebbe anche essere 18

11×11= 121 quindi 1+2+1= 4

22×22= 484 quindi 4+8+4= 16

33×33= 1089 quindi 1+0+8+9= 18

Entrambe le soluzioni sono corrette!

Tu le hai trovate entrambe, solo una o nessuna?

Se il rompicapo ti è piaciuto continua a seguirci per altre appassionanti sfide di logica!