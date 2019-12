Rompicapo logico: muovi solo uno stecchino e risolvi l’operazione!

Il rompicapo logico che ti proponiamo oggi sta mettendo a dura prova gli utenti del web con l’operazione tridimensionale con gli stuzzicadenti

Un solo stuzzicadenti può fare la differenza? Ebbene sì ma se utilizzi la tua intelligenza potresti riuscire a risolvere questo difficile rompicapo logico che sta diventando l’incubo dei social network perché pochissime persone ci riescono!

Il rompicapo logico degli stuzzicadenti

Gli indovinelli sono di moltissimi tipi, sia per l’argomento che trattano che per il modo in cui vengono proposti.

I più ricercati soprattutto sul web sono quelli matematici, al secondo posto si piazzano quelli logici e poi i visivi.

Ognuno poi ha le sue preferenze anche a seconda delle proprie abilità ma di sicuro più un rompicapo è difficile e più risulterà una sfida appassionante.

Tu quale tipologia preferisci?

Riesci a risolvere l’operazione?

Se dunque ti vuoi mettere alla prova guarda con attenzione l’immagine che ti abbiamo allegato.

Come puoi osservare è riportata un’operazione particolare, sia perché il risultato non è corretto, sia perché è composta da stuzzicadenti!

Ed il tuo compito sarà di utilizzare sia la logica che le competenze matematiche:

Dovrai infatti riuscire ad arrivare al risultato corretto spostando solamente uno stuzzicadenti.

Pensi di potercela fare? Non sottovalutare la difficoltà di questo indovinello, molte più persone di quanto pensi hanno dovuto rinunciare!

Se non hai riguardato l’immagine ti consigliamo di farlo altrimenti continua pure a leggere per scoprire se hai dato la risposta giusta!

Scopri la soluzione corretta!

Come avrai potuto notare la soluzione non è per nulla immediata o facile.

L’operazione(sbagliata) era la seguente:

5+7=2 , sei riuscito a trovare il modo per farla diventare corretta spostando solo uno stuzzicadenti??

Ecco come dovevi procedere:

Avevi risposto correttamente?