Rompicapo logico: sposta un fiammifero e risolvi l’operazione impossibile!

In questo rompicapo logico dovrai utilizzare fiammiferi al posto dei numeri! Prova spostandone solo uno a risolverlo, è difficilissimo!

La logica è una facoltà molto utile ed in questo rompicapo ti servirà, prova a spostare solo uno dei fiammiferi per risolvere l’operazione che sembra impossibile. La maggior parte delle persone si arrende, tu cosa farai?

Rompicapo impossibile con i fiammiferi

Alcuni indovinelli sono più complicati di altri forse perché necessitano, per essere risolti, di una grande abilità nel campo della logica e della matematica.

Ciò non toglie che i rompicapo abbiano in generale un fascino che li rende irresistibili ed ovunque cu troviamo non riusciamo a non provare a risolverli!

La cosa che ci affascina degli enigmi che diventano in breve tempo virali è quella di riuscire a farci ragionare senza però annoiarci ma anzi, facendoci passare momenti spensierati.

Se hai voglia di metterti alla prova, testa la tua intelligenza con questo rompicapo!

Sai risolverlo spostando solo un fiammifero?

Il rompicapo di oggi è particolare perché come puoi vedere dall’immagine allegata all’inizio dell’articolo si compone di tanti fiammiferi.

Proprio così. Fiammiferi a formare numeri che dovrai addizionare in modo da ottenere il risultato indicato.

L’indicazione che ti viene data è solamente una: dovrai spostare solamente uno dei fiammiferi e fare dunque in modo di far sì che l’operazione diventi corretta.

Sei pronto per metterti alla prova? Ti suggeriamo di coinvolgere amici e parenti, ti accorgerai che la sfida diventa ancora più appassionante perché ci saranno moltissime ipotesi, alcune bizzarre.

E chissà chi sarà del tuo gruppo il più abile a scovare la soluzione che pare impossibile!

Ecco la soluzione

Se hai decido quindi di tentare la sfida prima di tutto dovrai osservare molto bene l’immagine e notare che ogni segmento è un fiammifero, questa indicazione ti servirà, fanne tesoro!

Il testo dell’operazione è il seguente:

5+5+5=550

Come potresti risolverla?

Ora ti diamo la soluzione e la spiegazione:

Dovrai spostare il fiammifero che forma il lato destro del + tra i primi due 5.

Spostandolo a sinistra sempre sul segno + lo si trasforma in un 4.

Ecco allora che l’operazione diventa: 545+5= 550

Ci eri arrivato? Non perderti d’animo se la soluzione non è stata facile da trovare, torna a seguirci per diventare sempre più abile.