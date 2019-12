Rompicapo logico: sai indovinare cosa fa la quinta sorella? Errore certo!

Se ami le sfide questo rompicapo logico fa per te, dovrai indovinare quale attività compie la quinta sorella. Non lasciarti ingannare come capita a tutti!

Cosa c’è di meglio di un rompicapo logico per allietare le fredde giornate invernali? Prova a sfidare gli amici indovinando cosa fa la quinta sorella, rimarrai stupito dal trabocchetto!

Il rompicapo logico delle cinque sorelle che sta facendo impazzire tutti

Il periodo delle feste natalizie si avvicina e le idee per passare il tempo con parenti e amici scarseggiano.

Se vuoi ti proponiamo un’attività che farà di sicuro contenti tutti perché stimola l’intelligenza e stimola la convivialità.

Il rompicapo di oggi infatti è di tipo logico e ti troverai di sicuro a discutere delle varie ipotesi con chi hai accanto perché di dati rilevati solo una persona su 5 lo risolve!

Vuoi tentare? Allora rileggi il testo nell’immagine che ti abbiamo allegato e prova a dare la tua risposta!

Cosa sta facendo la quinta sorella?

Il testo del rompicapo ti illustra la situazione: ci si trova evidentemente di fronte ad una famiglia numerosa in cui le cinque sorelle sono tutte indaffarate in un’attività.

Ti vengono elencate le attività in cu sono impegnate 4 delle 5 sorelle e il tuo compito sarà quello di cercare di capire cosa stia facendo la quinta sorella.

Di lei non conosciamo il nome ma di sicuro gli autori del rompicapo avranno inserito sia un trabocchetto sia degli indizi che potrebbero farti giungere alla soluzione.

Tutto è nelle tue mani adesso, anzi è nella tua logica!

Usa bene il tuo intuito e prova a trovare la soluzione che la maggior parte non trova!

La soluzione giusta e la spiegazione

Se hai tentato di arrivare alla soluzione avrai notato che non è semplice come potrebbe sembrare all’inizio perché alcuni dati essenziali sembrano mancare.

Abbiamo detto “sembrano” perché in realtà alla soluzione ci si può arrivare ma solo se il tuo intuito è molto sviluppato.

La quinta sorella sta giocando a scacchi!

Da cosa lo si deduce? Semplice, dal fatto che nel testo si dica che Katia gioca a scacchi.

Come è intuibile non può farlo da sola e dato che le altre sono già impegnate in alto significa per forza che sta giocando con l’altra sorella, la quinta.

Allora, ci eri arrivato o ti eri arreso? Se la sfida ti è piaciuta orna a trovarci per leggere altri divertenti rompicapo!