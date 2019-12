Rompicapo logico: sai rispondere alla domanda ingannevole? La sbagliano tutti!

Se sbagli il rompicapo logico degli animali dovrai pagare pegno e sarà molto imbarazzante! Testa la tua intuizione e batti in questa sfida virale gli amici!

Forse avrai già visto questo rompicapo logico se non è così non puoi proprio dartelo scappare perché ti stupirà e divertirà allo stesso tempo. Sei pronto per raccogliere la sfida?

Il paradosso in questo rompicapo logico

Le sfide di intelligenza si stanno diffondendo a macchia d’olio sul web, condivise su gruppi a tema o anche via WhatsApp.

È proprio il caso del rompicapo che ti proponiamo oggi, che ha dato origine ad una catena di Sant’Antonio sull’app di messaggistica più famosa di tutte.

L’indovinello degli animali doveva essere risolto da chi lo riceveva tramite messaggio e chi non riusciva a risolverlo oppure sbagliava doveva pagare un curioso pegno.

Avrebbe dovuto tenere per un’intera settimana come foto profilo l’immagine di una giraffa!

Molte sono state le vittime del meccanismo e forse ora ti spiegherai perché la tua rubrica WhatsApp era stata invasa da foto di giraffe!

Ora tocca a te, prova a non sbagliare altrimenti sai cosa ti aspetta!

Quale sarà la risposta corretta?

Se hai dunque deciso di tentare la sorte guarda attentamente l’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio articolo.

Il resto del rompicapo è molto intricato e fa cadere facilmente in errore, ecco cosa dice:

“Entri in una stanza e vedi 2 cani e 4 gatti sdraiati sul letto, 1 giraffa e 5 ippopotami in piedi e 3 galline e una papera che svolazzano”

Dunque tocca a te, indovina il numero esatto dei piedi nella stanza e non sbagliare!

Ecco svelato il numero dei piedi!

Pensi di aver dato la risposta giusta? Oppure ti sei arresto?

In entrambi i casi ti diciamo qual è la risposta giusta e di sicuro ti lascerà di stucco!

Molti avranno risposto 0 oppure 2…

Sbagliato!

Il numero totale dei piedi nella stanza è 6!

Non ti tornano i conti? Semplice, innanzitutto essendo entrato nella stanza ci sono i tuoi piedi, in seguito devi considerare anche i 4 piedi del letto..totale 6!

Sei rimasto senza parole?

Se ti è piaciuto questo rompicapo torna a trovarci per provare altre sfide impossibili