Rompicapo dell’orologio: indovina l’orario corretto, non è così facile come sembra

Il rompicapo dell’orologio sembra facile ma ti stupirà. Metti alla prova la tua logica e indovina l’ora giusta senza cadere nell’errore che fanno tutti!

In questo rompicapo dovrai attingere a tutta la tua intelligenza per scoprire quale sia l’ora giusta che dovrebbe segnare l’ultimo orologio, prova anche tu!

Il rompicapo dell’orologio che nessuno risolve

Se gli indovinelli ti piacciono prova questo degli orologi perché riuscirà a stupirti anche se sei pratico di enigmi.

Su molti social network infatti è esplosa la moda dei rompicapo matematici o logici e molti utenti li condividono facendoli diventare virali.

Se ti è capitato di risolverne alcuni dovrai però fare attenzione perché questo è un tipo particolare di rompicapo matematico, che richiede anche l’utilizzo della logica e dell’intuito per risolverlo.

Dunque preparati per la sfida del tempo!

Quale sarà l’orario corretto?

Come puoi vedere dall’immagine allegata in alto ci sono cinque orologi quattro dei quali segnano un’orario.

Il quinto orologio non segna nulla ed il tuo compito sarà proprio quello di indovinare quale sarà l’ora corretta.

Ecco dunque gli orari:

2:31-3:13-3:55-4:37-??

Concentrati bene ed esplora tutte le possibilità prima di dare la tua risposta.

Moltissime persone cadono infatti in un banalissimo errore ed abbandonano la sfida senza dare la risposta.

Se vuoi rendere ancora più complessa la sfida metti un timer con meno di 30 secondi e prova a rispondere.

Coinvolgi colleghi ed amici nella sfida, vedrai che farai impazzire tutti!

Ecco spiegata la soluzione

Se hai dunque provato a mettere alla prova la tua intelligenza avrai di certo notato che la soluzione del rompicapo dell’orologio non è per nulla semplice anche se sei un esperto di matematica.

Per risolverlo infatti avresti dovuto seguire il nostro suggerimento e utilizzare non solo i calcoli matematici ma anche la logica.

Ora ti diamo la soluzione e ti spieghiamo il procedimento fatto per arrivarci.

L’orario dell’ultimo orologio sarà 5:19

Perché? Presto detto: dovevi ragionare proprio sulle ore, e capire che ogni orologio segna 43 minuti indietro rispetto all’ora che lo precede.

Dunque togliendo 43 minuti da ciascun orologio si giunge all’ultimo che segnerà appunto le 5:19.

Allora ci eri arrivato o avevi sbagliato ragionamento?

Non preoccuparti e torna a trovarci in modo da poterti allenare e diventare esperto di rompicapo!