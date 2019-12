Rompicapo matematico: riesci a risolvere la griglia impossibile? Non è semplice!

La matematica non è un’opinione eppure questo rompicapo matematico è motivo di discussioni accese. Prova anche tu la sfida

Se sei una persona che ama mettersi in gioco e stimolare il cervello con enigmi ed indovinelli, niente è meglio di questo rompicapo matematico che ti proponiamo. Ti lascerà senza parole per il risultato!

La griglia della discordia nel rompicapo matematico

Moltissimi utenti del web stanno condividendo sulle principali piattaforme social degli indovinelli come questo che ti proponiamo oggi.

La difficoltà infatti non rappresenta un ostacolo anzi, è una sfida che tutti vogliono provare per testare quanto siano abili mentalmente.

La particolarità di questo rompicapo è che la soluzione è una ma il procedimento può essere diverso.

Ed il tuo compito sarà duplice quindi: non solo trovare il risultato mancante ma anche capire e spiegare perché sei arrivato a quella soluzione.

Vedrai che ti stupirai!

Qual è il numero misterioso?

Come puoi vedere dall’immagine in alto questo rompicapo è di tipo matematico.

Significa che per risolverlo bisognerà utilizzare conoscenze matematiche e logiche e perché no anche un po’ di intuito e fortuna.

Quando avrai trovato il numero mancante nella griglia prova a scriverlo nei commenti e dicci che procedimento hai fatto, ti stupirà la soluzione!

Ecco la soluzione e la spiegazione

Sia che tu ti sia arreso o che abbia trovato il numero mancante, ora ti sveleremo qual è la risposta esatta ed anche in che modo ci si poteva arrivare.

Il numero mancante è 26.

Se il risultato è unico, i procedimenti possono essere diversi dalla più “facile” alla più complicata da trovare.

Tu quale di questi ragionamenti hai seguito?

* Sommare in verticale a salire e poi il risultato sommarlo ancora in orizzontale per trovare il numero a scendere nella colonna di destra e via così

3+2=5 e poi 5+5=10

4+3=7 e poi 7+10=17

5+4=9 e poi 9+17= 26

* Fare i quadrati di ogni numero e sommare 1

2×2=4 , 4+1= 5

3×3=9 , 9+1= 10

4×4=16 , 16+1=17

5×5=25, 25+1= 26

Allora sei riuscito ad arrivare alla soluzione? E tramite quale procedimento? Forse ne hai trovato anche un altro, in ogni caso se questo rompicapo ti è piaciuto continua a seguirci!