‘Volevo farlo con lei’ Romina Power schiaffone ad Al Bano, proposta rifiutata: il clamoroso no della cantante

Romina Power e Al Bano Carrisi è la coppia artistica più amata dagli Italiani, icona della musica e dell’amore nel mondo, la loro separazione risalente al 1999 è stata una batosta per i tanti fan i quali sognano il loro ritorno insieme.

Dopo l’appellodel cantante di Cellino San Marco, dove ha chiesto di chiedere a Romina Power se fosse intenzionata a tornare con lui, il duo è ritornato al centro dei gossip, scopriamo di più.

Romina Power e Al Bano Carrisi insieme a Sanremo?

In tantissimo stanno sognando il grande ritorno di Al Bano Carrisi e la cantante statunitense sul palco dell’Ariston dove ogni anno si tiene il Festival della Canzone Italiana, il Festival di San Remo.

Il cantante di Cellino San Marco in proposito è stato intervistato dall’Adnkronos, al quale ha dichiarato che, starebbe ancora valutando la sua partecipazione alla gara canora ha dichiarato che quest’anno giunge alla sua 70esima edizione.

Al Bano Carrisi sarebbe dunque incerto, ma quali sono le considerazioni di Romina Power in proposito?

La Power non vuole ‘sentirne parlare’

Il giornalista ha chiesto poi al cantante pugliese se la sua compagna artistica Romina Power fosse interessata o meno a partecipare al Festival. Un duro colpo per Al Bano e i fan, in quanto pare proprio che la cantante statunitense non voglia sentirne parlare:

‘Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival’

poi ci tiene a sottolineare che è sua intenzione non andare oltre per paura che una sua dichiarazione possa essere in qualche modo fuorviata dalla stampa:

‘Mi stanno sensibilizzando ma ancora non ho deciso nulla, purtroppo di bugie se ne dicono tante e ogni giorno ne esce una nuova’

Se dovesse partecipare, Al Bano Carrisi potrebbe partecipare al Festival della Canzone o con un brano scritto da Salvatore De Pasquali, autore dell’iconico successo di Peppino Di Capri, ‘Champagne’,o un brano redatto da Cristiano Malgioglio o infine un brano scrittop da lui stesso. Quale sarà la sua decisione finale? Staremo a vedere.