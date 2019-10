‘Chiedete a Romina se vuole tornare con me’: Al Bano, l’appello ai fan e il ritorno di fiamma sperato

Al Bano Carrisi, parla della sua storia d’amore con Romina Power:“Tornare insieme? Chiedete a lei…”

Una delle coppie più amate del mondo della televisione italiana è, senza alcun dubbio, quella formata da Romina Power e Al Bano Carrisi. La loro separazione avvenuta nel 1999 è da sempre un duro colpo da accettare ma la speranza di vederli nuovamente insieme non si è mai affievolita nel cuore dei fan di tutto il mondo. In una recente intervista il cantante pugliese sembra aver lanciato una frecciatina alla sua ex moglie: ecco le sue parole.

Al Bano, frecciatina a Romina

Una storia d’amore che ha i contorni di una fiaba. Dopo il matrimonio e la nascita dei loro quattro figli la coppia si è detta addio. Negli ultimi anni, hanno deciso di ricostruire il rapporto e hanno superato gli attriti e le incomprensioni del passato. Romina e Al Bano formano una coppia da un punto di vista artistico e da qualche settimana sono impegnati in un nuovo tour in giro per il mondo.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, il cantante pugliese ha svelato un retroscena relativo alla fine della relazione sentimentale con l’artista italo-americana.

Il retroscena sulla storia d’amore

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’artista pugliese ha svelato un retroscena sulla fine della loro storia. Nel dettaglio, il cantante ha affermato che quando un fan li ha invitati a tornare insieme anche nella vita lui ha asserito, senza troppi giri di parole,

«Ma fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, Romina: è stata lei ad andarsene…».

Inoltre la coppia sarà impegnata in nuovo tour per il prossimo anno e pare che già stiano progettando le date per Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. I fan non vedono l’ora!