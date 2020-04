‘Moriremo lentamente’ Romina Power, l’esposizione nociva: il messaggio da brividi sui social

Romina Power è tra le artiste più apprezzate dal pubblico italiano e internazionale.

Recentemente è stata al centro del gossip, il quale ha rivelato le motivazioni relative al suo iconico outfit, tunica e scarpe o sandali bassi.

Poche ore fa invece è tornata alla luce dei riflettori per alcuni post pubblicati sul suo profilo di Instagram, i messaggi da brivido spaventano i fan. Scopriamo tutti i dettagli.

Come si legge sui social e si può vedere in Tv, uno degli argomenti più discussi oltre il Coronavirus è l’utilizzo delle antenne 5g, la quale rappresenta attualmente la tecnologia più avanzata per quel che concerne la rete mobile.

Tale tecnologia è stata già testata in alcune città italiane e verrà presto lanciata nell’intero Paese quest’anno.

Inoltre nelle ultime ore tra i social si stanno diffondendo alcune tesi di tipo complottistico che vedono, l’utilizzo della nuova tecnologia, o meglio le sue onde radio indebolirebbero il nostro sistema sanitario, aiutando in questo modo da un lato al diffondersi del Covid-19, dall’altro aumenterebbe la possibilità di contrarre il cancro. Notizie che non sono state scientificamente dimostrate.

A dire la sua in merito Romina Power, il suo post da brivido allarma i fan.

‘Moriremo Lentamente’

Un messaggio da brivido quello pubblicato poche ore fa da Romina Power, che è diventato subito virale.

La cantante statunitense si schiera contro l’utilizzo del 5 G, le cui onde elettromagnetiche avrebbero causato la morte degli storni, riportando un articolo del Messaggero: