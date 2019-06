Lotta contro il cancro e la leucemia da redazione, Romina Power terrorizzata: lo sfogo sui social

Romina Power sui social ha voluto parlare della sua più grande paura. La cantante ha denunciato tutto sul suo account instagram

La ex moglie di Al Bano, Romina Power, è molto attiva anche sui social, oltre che sul palco come. La cantante ha voluto manifestare una delle più grandi paure: ovvero quella di contrarre malattie per via di una nuova tecnologia che il mondo sta, secondo il suo punto di vista, praticamente imponendo.

Romina Power lotta contro le malattie da radiazioni

La bella Romina Power non ha potuto fare a meno di raccontare a tutti i suoi fan su instagram la sua più grande paura: quella che il mondo si ammali per il progresso. In particolare, la Power è fortemente critica nei confronti del 5G, una nuova tecnologia che potrebbe portare il mondo, in particolare l’uomo, lentamente a morire.

Romina, infatti, definisce le frequenze elettromagnetiche un vero e proprio attentato alla salute di tutti gli esseri umani. Le conseguenze di queste radiazioni sono tantissime e tutte molto nefaste.

La Power teme malattie come il cancro, la leucemia e la sterilità

Una Power fortemente spaventata quella che vediamo sui social. La cantante, infatti, ha sottolineato che le conseguenze possono essere davvero drammatiche: malattie come il cancro e la leucemia e sterilità. In sostanza, l’uomo, per via del 5G e di altri aspetti delle nuove tecnologie, è destinato a morire ed estinguersi.

Romina Power lotta da sempre contro queste malattie e soprattutto contro le cause di queste frequenze. Un fan prova a chiederle come si può sfuggire a tutto questo ‘inquinamento’ e la cantante prova a suggerire di fuggire in un’isola molto molto lontana. Insomma, la situazione è molto drammatica ma la cosa più preoccupante è che non c’è molto informazione sugli aspetti negativi del 5G. Nessuno ci informa su come questo possa danneggiare la nostra salute e il nostro futuro sul pianeta Terra.