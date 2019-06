Romina Power in vacanza in dolce compagnia: ecco con chi ‘tradisce’ Al Bano (FOTO)

Romina Power in vacanza in dolce compagnia: ecco con chi ‘tradisce’ Al...

Romina Power beccata in dolce compagna in vacanza: ecco dove è andata l’ex moglie di Al Bano, la foto sui social

Romina Power ha deciso di lasciare nuovamente l’italia. La cantante statunitense parte per una vacanza in uno dei paesi più belli dell’Europa orientale: la Croazia.

L’ex moglie di Al Bano in vacanza

L’artista italo-americana ha deciso di lasciare il nostro Paese per trascorrere qualche giorno in vacanza. Romina Power non ha scelto una meta qualunque ma un luogo caro per la famiglia Carrisi: la Croazia. E’ noto che la terzogenita della coppia formata da Al Bano e Romina si è trasferita in un piccolo paesino della cittadina dopo il suo matrimonio con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic. I due si sono sposati nel settembre del 2016 a Lecce, nel paese di origine di Cristel. Dalla loro unione è nato il primogenito: Kay Tyrone Luksic.

Cristel Carrisi, ospite di Domenica In ha annunciato di essere in attesa di una bambina che nascerà tra pochi mesi. Da pochi giorni, la cantante ha lasciato il nostro paese per raggiungere sua figlia.

Romina Power, nonna dolcissima

Come mostrano gli scatti condivisi sui social, la cantante statunitense è sempre in giro per il mondo. La Power è molto legata ai suoi figli e non perde mai l’occasione di raggiungerli. Qualche giorno fa ha deciso di organizzare un viaggio in Croazia per trascorre ore spensierate a Zagabria: qui è stata beccata in dolce compagnia. Su Instagram, l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco ha condiviso uno scatto che ha fatto un boom di like.

Nello specifico, Romina Power ha pubblicato un tenero scatto con il piccolo Kai in cui emerge la gioia nel vedere crescere il suo primo nipote. Il messaggio che accompagna la foto ha commosso i follower: