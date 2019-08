Romina Power cicogna in arrivo, le foto in dolce attesa: shopping per la creatura che nascerà

Romina Power cicogna in arrivo, le foto in dolce attesa: shopping per...

Romina Power è una mamma dolcissima ed è per questo che ha avuto tanti figli. Ma il senso di maternità non è esaurito, le dolci foto sui social

Una serie di dolci foto quelle che vedono Romina Power, mamma sempre presente, scegliere gli abitini per la nuova arrivata in famiglia. Sarà una femminuccia e tutti non vedono l’ora di abbracciarla, cullarla e cantarle le canzoni del celebre duo.

Romina Power lo shopping premaman

Quando si è in dolce attesa non si ha la forza e la testa per pensare a tutto. La bellissima Romina Power ha avuto la fortuna di avere splendidi figli, oltre che dei bravi ragazzi, anche belli e intelligenti. Purtroppo tutti sappiamo del triste destino della sua primogenita Ylenia Carrisi. Contro il destino non si può fare molto, ma sicuramente la vita è stata comunque molto generosa con lei. Adesso, infatti, tutti sono in trepida attesa della nuova arrivata in famiglia.

Sarà una femminuccia la figlia di Cristel e Romina non vede l’ora di godersi la sua piccoletta arrivata a pochi mesi di distanza dal piccolo Kay, il primogenito.

Romina Power fa shopping per la piccolina

In qualità di nonna, Romina vizia la sua nipotina. Come se ancora non è nata? Semplice: comprandole i completini più belli per la sua età. Ha sicuramente una buona dose di fortuna nel nascere in una famiglia tanto amata. La piccolina di Cristel riceverà amore da tutti i lati della famiglia allargata.

I suoi zii faranno senz’altro altrettanto realizzando ogni suo piccolo desiderio. Ma se prenderà da mamma e papà, sarà di certo una bambina umili e dall’aspetto incantevole. Il suo nome? I fan di Al Bano e Romina forse sognano di rivivere la magia di quel nome che ha fatto tanto parlare di sè, Ylenia. Ma non è ancora dato sapere cos’abbiano in mente Cristel e suo marito Davor. Un nome originale è quello che tutti si aspettano, romperanno la tradizione? Vedremo.