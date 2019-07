Romina Power si spoglia tra le rocce: l’ex di Al Bano mostra le curve – Foto

Romina Power mostra le curve durante le vacanze al mare, l’artista italo-americana incanta tutti col suo ultimo scatto

Romina Power, è tra le artiste di fama mondiale più apprezzate e ammirate nel panorama dello spettacolo.

L’artista italo-americana è molto nota per la sua iconica relazione con Al Bano Carrisi, che insieme alla loro ‘Felicità’ hanno portato la musica italiana in giro per il mondo.

I due attualmente non condividono che l’affetto per i propri figli e i ricordi di una vita insieme e i palchi a livello internazionale.

Ciò nonostante molti fan, in virtù proprio dell’icona che rappresentano e per ciò che in passato sono stati non solo come artisti, sperano in una riconciliazione.

Romina Power in vacanza incanta i fan

Nelle ultime ore la celebre artista Italo-americana, 67enne, ha incantato i suoi follower con il suo ultimo scatto.

Di recente Romina Power, si sta godendo una rilassante vacanza al mare.

Nei suoi post con cui condivide momenti della sua quotidianità, la cantante si mostra al pubblico serena, bellissima come se il tempo per lei si fosse fermato.

Un sorriso e uno sguardo magnetici che ancora oggi conquistano chi con fedeltà la segue dai suoi albori e non.

Romina Power, lo scatto che ha conquistato tutti

Romina Power nelle ultime ore ha pubblicato una foto su Instagram, mentre tra le rocce di una grotta marina, si mostra in tutta la sua bellezza.

La cantante indossa presumibilmente un trikini rosso, che mette in risalto le sue prosperose forme, mentre spontanea e radiosa sorride all’obbiettivo mentre spalanca le braccia, quasi come se fosse un gesto ‘liberatorio’.

Lo scatto ha conquistato subito tantissimi Like, e commenti da parte degli utenti, con i quali vogliono celebrare la sua bellezza e sensualità in fiore.

Ecco lo scatto pubblicato dall’artista sul suo Profilo Instagram: