Romina Power sorprende tutti: dedica d’amore per una persona speciale

La ex moglie di Al Bano ha voluto dichiarare sui social il suo amore incondizionato. La dolce dedica di Romina Power fa il giro del web.

Una dedica davvero molto speciale quella di Romina Power. La ex moglie del cantante di Cellino San Marco ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram il suo immenso amore in un giorno dell’anno particolarmente speciale.

Non poteva evitare Romina di esternare il suo amore sui social. Dopo la separazione da Al Bano la cantante sembrava aver chiuso per sempre con l’amore.

Romina Power, la dolce dedica d’amore sui social

La cantante è ritornata a credere nel grande potere dell’amore. Romina Power, infatti, poche ore fa ha condiviso con i fan un post in cui manifesta il suo amore immenso. Un sentimento, il suo rivolto ad una persona speciale della sua vita che ormai fa parte del suo presente da tanti anni.

Dopo una separazione si fa più fatica a credere in questo sentimento. Ma ci sono tipi di amore che non finiranno mai, nemmeno dopo la morte.

Stiamo parlando, ovviamente, della dolce dedica per la tenera Romina Carrisi. La ragazza, infatti, oggi compie gli anni e mamma Romina non ha potuto fare a meno di farle gli auguri con una raccolta di foto inedite.

Gli auguri alla giovane Romina

Oggi la Carrisi è impegnata su vari fronti nel mondo dello spettacolo. A differenza delle sorelle Jasmine e Cristel, Romina non ha la passione per la musica ma per forme d’arte diverse. Infatti, scrive, dirige e crea ottime sceneggiature.

Ci stiamo anche abituando a vederla nel salottino di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, dove interviene spesso dicendo la sua su temi particolari e attuali che vengono puntualmente fuori durante le interviste.

La Power ha fatto per la sua piccola un bellissimo gesto d’amore.