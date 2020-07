Romina Power, confessione intima su Al Bano: ‘Ero molto timida e insicura…’

Romina Power torna a parlare della sua storia d’amore con Al Bano: “Se non ci fossimo innamorati, non avremmo cantato insieme”

La loro lunga storia d’amore ha fatto battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. In occasione del cinquantesimo anniversario del loro matrimonio, Romina Power ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

La cantante italo-americana è tornata a parlare dei momenti più importanti della sua vita professionale e privata, parlando ovviamente anche del suo ex, Al Bano Carrisi.

Romina Power, intervista al Corriere della sera

Non è un periodo semplice per Romina Power che ha perso sua sorella dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia della sua morte è stata diffusa tramite il suo account Instagram con una serie di scatti emozionanti che la ritraggono insieme a Taryn.

Il 26 luglio è una data importante per Al Bano e l’ex compagna: ricorre l’anniversario del loro matrimonio. I due artisti sono convolati a nozze a Cellino San Marco il 26 luglio del 1970.Dalla loro unione sono nati quattro figli: Ylenia (scomparsa nel nulla nel 1993), Yari, Cristel e Romina Jr. Da allora, sono trascorsi esattamente 50 anni e, approfittando la ricorrenza, la cantante ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo questi cinquant’anni tra gioie e dolori, vita privata e professionale.

Le parole dell’artista italo-americana

L’artista italo-americana ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato a cuore aperto del suo incontro con Al Bano. Non ha potuto fare a meno di menzionare anche il suo ex compagno:

Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto brani e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla…

E poi ha aggiunto:

“Al Bano mi ha insegnato a stare sul palco e affrontare il pubblico. Da ragazza ero molto timida e insicura! Ho assorbito e fatto mia la sua disinvoltura”

Un’intima verità sul loro rapporto che la cantante ha voluto rendere nota ai fan in questa intervista che ha subito catturato l’attenzione dei numerosissimi fan del duo.