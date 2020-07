Romina Power, il terribile lutto: il messaggio straziante sui social commuove i fan

Romina Power, il messaggio di dolore dopo la grave perdita: ” Il mio cuore ancora ti cerca”, il commovente post su Instagram

Romina Power è un’artista a tutto tondo che grazie alla sua musica e le sue canzoni, insieme ad Al Bano, ha scaldato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Di recente, l’artista italo-americana è stata colpita da un grave lutto che ha segnato per sempre la sua vita: è venuta a mancare la sorella Taryn, il commovente post dedicato a lei.

Romina Power, il grido di dolore su Instagram

Di recente, Romina Power ha perso la sorella Taryn ed ha cercato un modo di renderle omaggio. Era la miglior amica della cantante e non semplicemente la sorella. La donna è stata colpita da una grave malattia che non le ha lasciato scampo e si è spenta all’età di 66 anni dopo aver lottato con tutte le sue forza. Le sue condizioni di salute sono precipitate rapidamente negli ultimi mesi. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa tramite social con una serie di scatti e video che la ritraggono insieme a lei.

Nelle ultime ore, l’artista italo-americana ha condiviso su Instagram un profondo messaggio ricco di dolore per ricordare l’altra metà di lei.

Il messaggio per Taryn

La perdita di una persona cara lascia un vuoto destinato a non colmarsi mai. Per sfuggire al suo dolore, Romina Power ha deciso di lasciare l’Italia per raggiungere sua figlia Cristel e i due nipotini, Kay e Cassia Ylenia in Croazia.

Di recente, l’ex compagna di Al Bano Carrisi ha scritto un profondo messaggio dedicato proprio alla sorella Taryn, venuta a mancare pochi giorni fa:

“La mia mente ancora ti parla, il mio cuore ancora ti cerca ma la mia anima sa che sei in pace”

il tutto accompagnato da un cuoricino verde.