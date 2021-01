Romina Power allarga la famiglia: il bellissimo annuncio emoziona i fan

Una sorpresa per tutti i fan: dopo la terribile perdita Romina Power ha voluto allargare la famiglia. La foto condivisa rallegra i fan.

Una bellissima notizia quella che ha voluto comunicare pochi minuti fa l’adorata ex moglie di Al Bano. Romina Power dopo il terribile lutto ha preso una bella decisione.

La amata star di origini americane ha voluto combattere con un gesto nobile e bello la perdita di una parte di sé.

Romina Power opta per l’adozione

La amatissima Romina Power ha voluto rallegrare i suoi fan con una bella notizia. La cantante, infatti, non ha vissuto dei bei momenti. A parte la gioia di diventare nonna per la seconda volta, grazie alla figlia Cristel, Romina ha dovuto affrontare come tutti le difficoltà del lockdown ma anche della perdita del suo amato amico a 4 zampe.

Tra l’altro, adesso Romina non ha più la spalla di Al Bano, che resta una presenza molto importante nella sua vita (dopo una carriera insieme e ben 4 figli avuti durante gli anni di matrimonio).

Adesso, il cantante pugliese sembra intenzionato a restare per sempre accanto alla bella Loredana Lecciso.

Romina adotta Nala

In genere chi affronta una perdita come quella vissuta da Romina, evita di adottare un altro cane subito. In effetti, la decisione arriva dopo qualche mese.

Complice anche il fatto che Romina è lontana da tutti i figli, indipendenti e in giro per il mondo, arriva l’inaspettata decisione di adottare una cuccioletta bellissima e tenerissima che ha voluto chiamare Nala.

E’ bastata una foto per conquistare il cuore di tutti i fan della cantante che come lei condividono la passione per gli animali.

Poche ore fa la cantante ha colto l’occasione anche per fare gli auguri ad una persona molto speciale per lei: suo fratello Tyrone.