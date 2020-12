Romina Power in lutto, dopo la morte della sorella un’altra grave perdita

La cantante sta attraversando un periodo negativo. Adesso ha dovuto dire addio a un uomo importantissimo della sua vita.

Romina Power sta dovendo affrontare una serie di lutti, che stanno sconvolgendo la sua vita in maniera terribile.

Il più recente ad averla lasciata è un uomo molto importante della sua vita, che l’ha aiutata tanto nel periodo anni ’80 – ’90.

La Power ne era davvero affezionata e la notizia della sua morte è piombata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno.

Un periodo da dimenticare per Romina

La vita di Romina Power è stata segnata da grandi successi, ma anche di terribili dolori.

La scomparsa di Ylenia Carrisi, nata dal suo matrimonio con Al Bano, è stato probabilmente il trauma più intollerabile della sua vita.

Anche la morte di suo padre l’ha segnata in maniera profonda. Di recente, Romina ha perso anche la suocera, donna che la adorava come fosse sua figlia.

La Power ha dovuto dire addio anche alla sorella Taryn, scomparsa lo scorso 20 giugno 2020. Quando sembrava che tutto stesse migliorando, però, ecco che un altro fulmine a ciel sereno è piombato nella vita di Romina.

Gravissimo lutto per la Power

Romina Power, di recente, ha dovuto affrontare l’ennesimo e terribile lutto che l’ha sconvolta. Lo scorso 13 dicembre, infatti, se n’è andato l’imprenditore Ermanno Ferri.

Si tratta del fondatore della Febal. Lui che era stato capace di portare la Scavolini e la Berloni ai vertici nazionali di vendita è scomparso tristemente, lasciando un vuoto incolmabile nei familiari.

Anche Romina Power non ha affatto preso bene la notizia. La donna aveva lavorato per Ermanno Ferri come testimonial, tra gli anni ’80 e i ’90, consentendo a Romina di aumentare esponenzialmente la sua popolarità.

Non ci resta che fare le condoglianze alla famiglia di Ferri e a Romina Power, con la speranza che questo terribile periodo passi.