Roma, non si ferma al posto di blocco e scappa: arrestato dopo...

Non si è fermato all’Alt dei Carabinieri a Roma ed ha provato a fuggire il 57enne arrestato questa mattina dopo un breve inseguimento.

Ha cercato di sfuggire al posto di blocco il giovane fermato questa mattina dai Carabinieri di Roma. Il ragazzo guidava un’auto rubata.

Inseguimento a Roma

Non si è fermato al posto di blocco dei Carabinieri ed ha provato a fuggire il 57enne arrestato questa mattina a Roma.

Una pattuglia dei Carabinieri, infatti, aveva notato un’auto a Pomezia, in un’area adibita allo spaccio di stupefacenti. Come riporta anche Tgcom24, gli uomini dell’Alt hanno intimato all’uomo alla guida dell’auto di fermarsi.

Lui ha ignorato l’Alt ed ha provato a scappare. È iniziato un inseguimento per diversi chilometri, finché l’automobilista non è stato raggiunto dalle forze dell’ordine.

Alla guida dell’auto un uomo di 57 anni di Ardea, già noto alle forze dell’ordine. La vettura è risultata rubata ed il 57enne non ha fornito nessuna spiegazione valida per la sua permanenza fuori casa. I Carabinieri hanno anche esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio.

Esploso uncolpo in aria: fuggitivo arrestato

Sparato anche un colpo in aria. Il fuggitivo, inseguito da due gazzelle dei carabinieri di Pomezia, ha cercato di scappare, imboccando la strada Pontina ed è arrivato ad Ardea, dov’è stato poi fermato.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Velletri, in attesa della convalida del fermo. Si tratta di un pregiudicato di Ardea, con diversi precedenti penali.