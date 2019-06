Tragedia Bergamo, travolto da un auto ad un posto di blocco: morto Emanuele Anzini

Tragedia nella notte in provincia di Bergamo, Emanuele Anzini muore investito da un’autovettura mentre si trovava su un posto di blocco, arrestato il pirata della strada: ‘Aveva precedenti’

E’stato travolto da un’utilitaria, Emanuele Anzini, carabiniere, appuntato del Radiomobile di Zogno, che tra la notte di Domenica 16 e Lunedì 17 Giugno, intorno alle 3 del mattino, esercitava presso un posto di blocco.

L’uomo 41enne, originario di Sulmona, lascia la moglie e una bambina piccola.

La ricostruzione dell’incidente

Si chiama Emanuele Anzini, il carabiniere morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un’auto a un posto di blocco.

L’utilitaria con la quale è stato investito e trascinato per oltre 50 metri di strada, era guidata da un 34enne probabilmente sotto effetto di alcolici, il quale è stato arrestato con l’accusa di ‘omicidio stradale’.

Solo lo scorso anno gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso.

Sul posto sono giunti tempestivamente anche i Soccorsi ma purtroppo per il carabiniere, non vi è stato nulla da fare, se non costatarne il decesso.

Il collega in turno con lui, al momento dell’incidente rivela che tutte le norme di sicurezza erano state rispettate.

Il ricordo e il cordoglio dei colleghi

La descrivono come ‘un’ottima persona e un ottimo elemento’ i colleghi e il comandante provinciale, il colonnello Paolo Storoni.

Una persona umile e diligente, che svolgeva il proprio lavoro con serietà, la cui prematura e improvvisa scomparsa ha sconvolto e addolorato tutti.

A mostrare la propria vicinanza alla famiglia di Emanuele Anzini anche Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo:

‘Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico episodio di Terno d’Isola, nella Bergamasca, dove è rimasto ucciso l’appuntato dei carabinieri del Nucleo radiomobile Emanuele Anzini, originario di Sulmona’

poi prosegue e conclude: