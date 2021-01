A subire il sequestro di persona un corriere romano di 45 anni, che in seguito è riuscito a liberarsi e dare l’allarme ai carabinieri.

I seguito i carabinieri hanno recuperato la refurtiva.

Una mattinata di paura

Sembra tornare l’incubo degli assalti e delle rapine ai danni di trasportatori e ai rider, l’ultima accaduta a Napoli, fermati e denunciati i 6 aggressori.

Si legge su Romatoday, che a farne le spese questa volta è stato un corriere che ha chiamato il numero unico d’emergenza 112, denunciando di essere stato aggredito nella zona est della Capitale.

Agli agenti dell’Arma dei Carabinieri l’uomo ha detto di essere stato bendato, sequestrato e in seguito rapinato del carico che stava trasportando.

L’uomo è riuscito a liberarsi e grazie al rapido intervento dei carabinieri anche la merce rubata è stata recuperata.

Incappucciati ed armati

Agli agenti del Nucleo Radiomobile della Compagnia Roma Montesacro, il 45 enne ha raccontato che a derubarlo sono state quattro persone “incappucciate ed armate”.

L’uomo si trovava nella zona di Pietralata, per la consegna di materiale per la ristorazione oltre che per degli aspirapolvere.

I quattro una volta fermato il suo furgone lo hanno incappucciato e legato.

Alla fine il corriere si è ritrovato con il suo furgone in via Castel Boverano, nella zona di Ponte Mammolo. Luogo non molto lontano da dove era avvenuto il sequestro.

Una volta arrivate le forze dell’ordine il 45enne ha raccontato quanto avvenuto e gli investigatori avute le prime informazioni hanno eseguito delle perquisizioni che ha permesso loro di trovare tutta la refurtiva.

I carabinieri hanno ritrovato la merce rubata negli appartamenti di due romani di 50 anni, entrambi con precedenti specifici di ricettazione.

Ora agli uomini dell’arma non resta che risalire alla banda di quattro incappucciati che ha commesso il sequestro e il furto.