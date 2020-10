Il Ministero ha indetto il ritiro di un lotto di semi di sesamo 24 ore fa. Tutte le informazioni utili per riconoscere il lotto contaminato e restituirlo.

Il Ministero della Salute ha ieri allertato i consumatori sul ritiro di un lotto di semi sesamo pericoloso e non adatto ad essere consumato

Ecco tutte le informazioni utili per riconoscerlo: scadenza, codice identificativo e nome del marchio produttore. Il Ministero della Salute ha puntualizzato che la contaminazione rilevata nel lotto di semi di sesamo è da ossido di etilene.

Semi di sesamo ritirati dai negozi

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella giornata di ieri 27 ottobre 2020 un allarme alimentare: richiamo dai negozi di un lotto di semi di sesamo dorato.

Il marchio del prodotto ritirato è Zorzi dal 1828 ed è stato il fornitore ad allertare tutti su questo prodotto: è risultato essere contaminato e quindi non adatto alla consumazione. Potete trovare nei negozi questo prodotto in sacchetti da 500g l’uno.

Il codice identificativo del lotto contaminato è 861311320 mentre il termine minimo di conservazione o data di scadenza apposta sulla confezione è 31/10/2021. Il produttore del sesamo soggetto al richiamo è B.F Agro-Industriale Srl e è prodotto nello stabilimento che ha sede in Via Umbira 14, Monselice, Padova.

Il ritiro a scopo precauzionale attuato dal Ministero della Salute consiglia ai consumatori di restituire il lotto segnalato al negozio in caso di acquisto già avvenuto. Non è adatto alla consumazione, si potrebbe incappare in rischi seri per la propria salute mangiandolo.

Contaminazione da ossido di etilene

Le analisi che il laboratorio ha condotto sul campione di semi di sesamo hanno rilevato tracce di un pesticida pericoloso:l’ossido di etilene presente era in dosi eccessive e ha superato il limite massimo di LMR consentito.

La contaminazione da pesticida è pericolosa, molti altri lotti di semi di sesamo sono stati richiamati questa settimana perché contaminati e pericolosi.

