‘L’ho lasciato per orgoglio’ Rita Dalla Chiesa, la verità sulla separazione da...

Italia Si, Rita Dalla Chiesa si sfoga in un intervista sulla RAI, l’ex conduttrice di Forum dichiara: “Sono stata molto male”

La bravissima conduttrice Rita Dalla Chiesa, si è raccontata in un intervista a Nuovo Tv, dove ha parlato della sua nuova conduzione sulla Rai di Italia Si. La conduttrice però ha anche parlato di un periodo molto duro della sua vita, che l’ha vista molto in difficoltà.

Rita Dalla Chiesa: “Sono stata molto male”

La conduttrice è ritornata sulla Rai, con un nuovo programma, parliamo infatti di Italia Si. Alla conduzione non c’è solo lei, ma è accompagnata dalla bravissima Elena Santarelli e i nuovi arrivati Adriano Panatta e Manuel Bortuzzo.

La conduttrice infatti, dopo un periodo lontano dalla TV, è tornata più forte che mai, ma il suo allontanamento da Rete 4 non è stato per niente semplice. Rita infatti ha parlato proprio del dolore che ha provato nel dire definitivamente addio a Forum. La stessa infatti ha raccontando di quel periodo molto difficile per lei, che dopo tanti anni di conduzione, si è vista sparire dalle mani, quella che da sempre era ormai la sua casa:

“L’ho lasciato per orgoglio perché mi era stato detto che sarebbe stato chiuso. Ho commesso l’errore di non chiedere spiegazioni ai vertici Mediaset. Per quello strappo sono stata malissimo…”

Ma fortunatamente Rita si è ripresa alla grande con la nuova conduzione sulla RAI di Italia Si, esordendo:

“La RAI mi ha adottata”.

Nonostante un momento davvero complicato per la conduttrice, sembra che oggi si stia riprendendo molto bene, grazie anche alle sue amicizie speciali.

Rita e l’amicizia con Marco Liorni

Fabrizio Frizzi, suo ex marito, non l’ha mai lasciata sola. Infatti, con lei, lavorativamente aveva dei progetti. Era diventato, negli anni, il suo più grande amico. Ma oltre a Fabrizio ci sono state altre persone a lei molto vicine.

Nonostante la sofferenza per la chiusura di Forum, Rita ha finalmente trovato il suo posto nella Rai insieme ad altri conduttori che l’hanno amata e voluta bene fin dall’inizio, parliamo appunto di Marco Liorni,

Nell’intervista a Nuovo TV, infatti Rita menziona anche Marco, e di quanto quest’ultimo, ancora oggi è un amico speciale per lei , ha infatti dichiarato:

“Fino a qualche tempo fa pensavo che non ci potessero essere amicizie reali nel mondo dello spettacolo, ma oggi qualcosa è cambiato: ho trovato due persone splendide, ossia Marco Liorni ed Eleonora Daniele”

Insomma, anche quando sembrava tutto perduto, la bravissima conduttrice Rita Dalla Chiesa, oggi ha ripreso alla grande le redini della sua vita, dando un bel schiaffo morale a chi invece non ha voluto più la sua presenza nella TV.

Sull’ex marito scomparso prematuramente rivela:

“Era l’amico della notte. Mi chiamava molto tardi e mi invitata a mangiare i cornetti che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di conquistare il mio cuore”.

Una persona speciale che purtroppo ha lasciato questo mondo troppo in fretta.