Rita Dalla Chiesa ingannata: ‘Mi dissero che Forum non si sarebbe più fatto per questo lasciai’

Rita Dalla Chiesa svela il il triste motivo per cui ha lasciato la conduzione di Forum: ”Ho mollato per orgoglio, che errore era la mia seconda famiglia”

In un’intervista rilasciata a Il Tempo, Rita Dalla Chiesa si racconta a 360° gradi ha parlato della sua vita privata, della sua famiglia e del programma che ha condotto per molto tempo ovvero Forum rivelando il reale motivo per cui ha lasciato il programma.

L’intervista rilasciata a Il Tempo da Rita Dalla Chiesa

La conduttrice nell’intervista ha parlato degli argomenti più disparati tra cui la sua vita privata e la sua famiglia. Ma non finisce qui! Infatti a distanza di molto tempo torna anche a parlare del programma che ha condotto: Forum.

Non si è mai tolta dalla testa quel programma ed a distanza di anni racconta il motivo per cui ha deciso di abbandonarlo scegliendo di non essere più la conduttrice.

L’addio di Rita a Forum è stato improvviso e per lei rimane ancora una grande nota dolente.

Per molto tempo ha proprio evitato l’argomento, non rivelando il motivo ma ad oggi ha deciso di raccontarsi e spiegare che cos’è successo ed i motivi che l’hanno spinta a questa scelta dolorosa.

Il motivo per cui Rita ha lasciato Forum

Questo quanto dichiarato Dalla Chiesa nella sua intervista:

Mi avevano detto che Forum non si sarebbe più fatto ed ho lasciato il programma per orgoglio. Ho sbagliato. Forum era la mi seconda famiglia

Continua dicendo:

Forse l’errore è stato non chiedere spiegazioni ai vertici di Cologno Monzese, sede centrale di Mediaset. Pochi giorni dopo ho accettato la chiamata di Cairo. Mi voleva per il pomeriggio de La7

Così Rita racconta che in seguito si è recata a Milano con il suo agente, anche se stava malissimo per via dello strappo da Forum.

Una volta che ha iniziato a lavorare per Cairo, ha detto che le venne chiesto di fare un programma simile a Forum ma si rifiutò pervia del legame con la Mediaset ed il programma.