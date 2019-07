Rita Dalla Chiesa ‘Casa mia messa in vendita senza che io volessi’: l’amaro sfogo della conduttrice

Uno sfogo triste quello di Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha confessato a Libero la verità su cosa accaduto ad una sua ‘proprietà’

L’ex moglie di Fabrizio Frizzi non le manda a dire. La conduttrice e opinionista di Marco Liorni è sempre pronta a dire la verità e non si è sottratta nemmeno in quest’intervista. Rita Dalla Chiesa, nella sua ultima intervista a Libero ha rivelato qual è la sua posizione in merito a quanto trapelato dalla stampa nei mesi scorsi. Forum? Non è stata una perdita voluta, anzi…le è stato quasi sottratto con forza. Ecco cosa ha raccontato.

Rita Dalla Chiesa, la verità su Forum e la Palombelli

In quasi 40 anni di carriera, Rita Dalla Chiesa ha condotto ogni tipo di programma tv. Ma anche ora che non ha una trasmissione tutta sua pur avendo ancora tanto da dire e dare al pubblico come artista e professionista. Forse proprio per questo, il libro che ha pubblicato qualche mese fa, è stato quasi un parto necessario.

Al giornalista di Libero che le chiede se un po’ le manca condurre un programma, la conduttrice non può che rispondere affermativamente:

«Mi piacerebbe ma non sgomito, sono stata protagonista per 32 anni ma ora ho altre priorità. Mi dispiace piuttosto che Mediaset si sia completamente dimenticata di me. Ma per fortuna in Rai mi vogliono bene, anche Eleonora Daniele mi chiama spesso come opinionista a Storie italiane».

Ma la domanda sul programma che l’ha fatta conoscere al pubblico italiano, Forum, non poteva mancare. Rita conferma che il programma proprio non riesce a guardarlo, per lei vedere un’altra persona al suo posto è insopportabile:

«Non ci riesco proprio, la Palombelli è una mia amica ma è come se vedessi qualcun altro a casa mia, senza essere stata io a metterla in vendita. Ne parlo nel mio libro “Mi salvo da sola”. Scriverlo è stato una sorta di viaggio dentro di me, di auto-analisi perché non sono mai voluta andare da nessuno che potesse sciogliere i nodi dentro di me».

Rita e l’uso dei social

La Della Chiesa però è molto attiva sui social. La conduttrice, infatti, interagisce e racconta la sua opinione, almeno lì non può essere ‘censurata’. Anche sui temi scomodi non si tira indietro:

«Non mi nascondo dietro un dito, non sposo in toto alcun partito ma dico sempre quello che penso».

Rita merita un altro programma, ormai forum è della Palombelli ma sicuramente la Dalla Chiesa, dopo tutti gli anni di carriera, merita un po’ di considerazione in più da parte di Mediaset.