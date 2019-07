Lotta contro il cancro, Rita Dalla Chiesa ‘Non è facile non arrendersi’: il messaggio di conforto

Rita Dalla Chiesa è sempre molto attiva sui social. La ex conduttrice di Forum è attenta alle tematica social, ma a volte condivide pensieri personali

Rita Dalla Chiesa ha un gran numero di fan. La conduttrice è sostenuta a destra a manca, soprattutto adesso che Mediaset sta facendo, spesso e volentieri, a meno di lei. In tanti la ricordano al timone di Forum trasmissione che oggi purtroppo non condivide perché affidata alla brava collega Barbara Palombelli.

Rita Dalla Chiesa il messaggio contro il cancro

La sensibilità di Rita Dalla Chiesa spesso la porta a prendere sul personale anche questioni che non la riguardano in maniera personale, ma che riguardano la società. Anche per gli amici ha sempre una parola buona.

Lei, una delle poche che ricorda quasi tutti i giorni il suo ex marito scomparso lo scorso 26 Marzo, Fabrizio Frizzi. Ed è proprio questa estrema sensibilità e il nobile sentimento dell’amicizia che l’appartiene e che le ha permesso di entrare nel cuore di tutti gli italiani.

Poche ore fa, Rita ha voluto sostenere la lotta contro il cancro di un amico per dargli forza e spronarlo a combattere nonostante la paura proprio come fece Fabrizio, fino al suo ultimo respiro.

Rita, il messaggio per Davide che lotta con ‘il male del secolo’

Su Twitter spesso le persone sfogano la propria frustrazione raccontando dei propri mali ed è quello che ha fatto l’amico della conduttrice, Davide rivelando della sua lotta estrema contro il cancro. Sulla sua foto una didascalia davvero commovente. Rita con la sua dolcezza ha cercato di infondergli forza e ha usato parole semplici ma allo stesso tempo bellissime.

Uno scambio di Tweet che ovviamente non è passato inosservato ai fan che si sono sicuramente commossi nel notare con quanta forza Davide ci mette nel lottare per la vita, un bene che spesso e volentieri diamo per scontato e non valorizziamo come sarebbe giusto. Speriamo di vedere la conduttrice presto di nuovo in Tv, non solo in Rai, Rita ha ancora tanto da dire e raccontare.