Rita Dalla Chiesa ‘Ha bisogno di un trapianto di midollo osseo’: il commovente sfogo

Rita Dalla Chiesa, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ha avuto un momento di down. Non ha mai smesso però di ricordarlo e adesso lancia un appello

Un appello quello di Rita Dalla Chiesa che non poteva passare inosservato. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio commosso sui social che ha ovviamente sensibilizzato molto i fan.

Rita Dalla Chiesa ‘Ha bisogno di midollo osseo’

La conduttrice e giornalista Rita Dalla Chiesa solo pochi giorni fa ha rivelato di essere molto contenta per aver visto il nome di suo padre, il generale Dalla Chiesa, tra le tracce proposte ai maturandi. Insomma, è sempre bello vedere che il ricordo del suo papà non viene ignorato.

Rita però non smette mai di interessarsi ai problemi degli altri e nel suo piccolo prova a fare di tutto per portare loro conforto e aiuto concreto. Si batte, un po’ come suo padre e il suo ex marito contro i mali del mondo e le ingiustizie della vita e della società.

Rita, un aiuto per Roberta

La ex conduttrice di Forum ha voluto condividere sulla sua bacheca di Facebook l’appello di una ragazza che ha purtroppo bisogno di un aiuto, un trapianto osseo che potrebbe salvarle la vita, un po’ come quello che successe alla donna che Fabrizio salvò con il suo coraggioso e bellissimo gesto: il trapianto di midollo osseo.

La donna, in questioni, secondo le informazioni rivelate da Rita Dalla Chiesa è una donna della Puglia. La conduttrice ha esortato tutti a fare quel coraggioso passo: iscriversi alla banca dati per diventare potenziali donatori. Purtroppo non tutte le cure si trovano in farmacia e un gesto semplice potrebbe cambiare la vita di una persona.

Un gesto nobile che ancora una volta ha dimostrato quanta sensibilità ha Rita nei confronti di chi la segue e la ama da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione.