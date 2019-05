Rita Dalla Chiesa ‘Ruba un tiramisù al supermercato’: chiamano la Polizia e le si sfoga sui social

Roma, Rita Dalla Chiesa non può trattenere il senso di sdegno nei confronti della scelta di un supermercato: ecco cos’è successo dopo un furto

Rita Dalla Chiesa non ha potuto trattenere la sua rabbia. Un caso ha fortemente turbato la sua anima. La conduttrice è da sempre da parte delle persone più deboli ed è per questo che davanti ad un semplice furto, nato da evidenti esigenze, non ha potuto non dire la sua.

Un novantenne ruba un tiramisù dal supermarket dove stava facendo spesa, interviene anche Rita Dalla Chiesa nella vicenda scagliandosi contro il negozio.

L’uomo ed il furto del tiramisù ”Avevo voglia di dolce”

Una notizia che ha fatto rapidamente il giro dei social quella di un signore di novant’anni che ha rubato un tiramisù dal supermercato.

Aveva voglia di mangiare un dolce, ma non aveva i soldi per pagare il dessert.

E’ successo a Roma un signore ha deciso di prendere un tiramisù dal bancofrigo del supermarket nascondendola sotto la giacca per poi uscire senza passare per le casse.

Beccato in flagrante l’uomo si è giustificato dicendo:

”Avevo voglia di dolce”

Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, che hanno deciso di non punire il signore anzi…

Hanno subito capito infatti, che l’uomo oltre ad avere dei gravi problemi economici si trovava in una situazione di grande fragilità emotiva.

Così gli agenti oltre a pagargli il dolce gli hanno anche fatto la spesa, e una volta conclusa si sono assicurati che l’uomo tornasse a casa sano e salvo accompagnandolo a prendere il treno.

L’intervento di Rita Della Chiesa ed il commento sui social

Interviene anche Rita Dalla Chiesa che commenta la notizia di cronaca avvenuta nel supermercato.

Rita non ha apprezzato il fatto che i vigilanti del supermercato Romano hanno chiamato la polizia per un tiramisù.

Così utilizza il suo account di Twitter per esprimere tutto il suo disappunto scrivendo:

«Senza parole nei confronti del supermarket che chiama la Polizia per una porzione di tiramisù. Le regole devono essere rispettate, ma le eccezioni esistono per questo»

Il commento della conduttrice ha ricevuto fin da subito, centinaia di like e commenti positivi.