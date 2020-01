Riforma Prescrizione: non c’è intesa ed emergono i dubbi di Italia Viva

Addio definitivo alla prescrizione: dal primo gennaio 2020 è scattato lo stop alla prescrizione penale dopo la sentenza di primo grado.

La riforma della prescrizione voluta fortemente dal Ministro Bonafede è pronta per partire definitivamente.

Le forze politiche hanno lavorato alla riforma del processo penale per accelerare i tempi e, adesso, è giunto il momento per valutare il testo e fare proposte.

“Per me e per il Movimento cinque stelle resta prioritario garantire la certezza della pena e che non ci siano sacche di impunità”,