Richiamo alimentare, ceci secchi di una nota marca ritirati: presenti allergeni non dichiarati

Ennesimo richiamo alimentare che si aggiunge a quelli di questi giorni: il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di ceci secchi di una nota marca. Ecco la motivazione

Un altro richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute, questa volta per dei noti ceci biologici. Ecco lotto, data di scadenza e motivazione del ritiro.

Ceci biologici ritirati dal mercato: lotto, scadenza e motivazione

In questi giorni abbiamo assistito a numerosi ritiri di prodotti alimentari, come da volere del Ministero della Salute o delle stesse catene di supermercati. Dopo le uova, le barrette e i tortelloni, il Ministero ha segnalato il ritiro dei ceci biologici di una nota marca.

Si tratta dei ceci biologici marca Ecor, con richiamo ufficializzato in data 31 gennaio 2020 (sotto riportato). Il prodotto viene ideato da Ecor NaturaSì Spa di ILTA alimentare Spa: lo stabilimento si trova in Via dell’elettricità, 19 a Venezia.

Il lotto interessato e la scadenza:

Lotto numero 15072021 venduto in sacchetto da 400 grammi e con scadenza al 15/07/2021.

La ragione del ritiro è in merito ad una errata informazione che è stata riportata dal venditore in fase di produzione. Per andare nello specifico, si tratta della presenza di allergeni senape e soia che non sono stati dichiarati all’interno dell’etichetta.

Questa omissione potrebbe portare molti problemi ai soggetti con allergie. Per questo motivo l’azienda ha deciso per il ritiro immediato del lotto sopra citato delle confezioni da 400 grammi.

Per tutte le persone che soffrono di allergia, l’azienda invita a non consumare il prodotto e riportare la confezione in uno dei punti vendita più vicini che provvederanno al rimborso o alla sostituzione.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute.