Ennesimo richiamo alimentare per rischio di contaminazione microbiologica. Ecco la marca e il lotto del tortellini da non consumare venduti da una nota catena di supermercati

Un altro richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute: questa volta si tratta di tortelloni venduti da una catena di supermercati di una nota marca.

Lotto e marca dei tortelloni a rischio contaminazione microbiologica

Come evidenziato anche da ilfattoalimentare, c’è un nuovo ritiro di prodotti alimentari che riguarda dei tortelloni.

Nel dettaglio il richiamo è stato effettuato dalla catena di supermercati Penny Market srl che ha ritirato il lotto di Tortelloni Fior di Pasta al prosciutto crudo. La confezione si presenta da un chilogrammo e il documento ha come data 28 gennaio 2020.

I tortelloni vengono prodotti dal Pastificio Davena srl per il Penny Market srl con denominazione specifica come segue:

Tortelloni Prosciutto Crudo 1 Kg Marchio Fior di Pasta

L’identificazione e il lotto sono i seguenti:

Identificazione del produttore IT R8V1Y CE che ha sede in Via San Domenico Savio 66/68 a Bussaporto in provincia di Bergamo

che ha sede in Via San Domenico Savio 66/68 a Bussaporto in provincia di Bergamo Il lotto è il numero 8619003884 e la data di scadenza indicata sul richiamo è il 9 febbraio 2020 per le unità vendute da 1 Kg.

Il rischio è microbiologico anche se l’azienda non ha evidenziato o specificato altri dettagli in merito.

L’azienda invita tutti i clienti a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita più vicino entro il 9 febbraio 2020, al fine di ricervere il rimborso totale d’acquisto oppure un prodotto in sostituzione.

L’azienda precisa che questo richiamo è da intendersi solo per il lotto indicato, scusandosi per il disagio arrecato ai propri clienti per cause che sono totalmente indipendenti dalla sua volontà.