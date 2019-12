Restare in forma nelle feste natalizie: ecco cosa devi fare

Rimanere in forma durante le feste ti sembra impossibile? Ecco qualche consiglio per non sgarrare.

Rimanere in forma nelle feste, si può? Fino a Capodanno, il tuo programma sarà probabilmente pieno di obblighi familiari, viaggi e gite festive con ogni sorta di allettanti prelibatezze.

Non sorprende che molti di noi ingrassino durante la stagione delle vacanze. Anche le persone più disciplinate possono avere difficoltà a rispettare le loro routine di salute e fitness.

1. Continua a muoverti

Oltre a rimanere attivo, cerca di evitare di rimanere seduto per periodi di tempo prolungati, ad esempio quando guardi una partita di calcio o mangi.

Ricorda: troppe sedute sono pericolose per la salute. La ricerca mostra che alzarsi per soli cinque minuti ogni 30-60 minuti e svolgere attività leggere (ad esempio, camminando per la casa o eseguendo semplici esercizi tozzi) riduce il rischio di diabete e altri fattori di rischio di malattie cardiache.

2. Bevi

Le vacanze possono essere una vera miniera terrestre in termini di interruzione del miglior esercizio e delle intenzioni di controllo del peso.

Inizia ogni giorno con un piano di gioco, proprio come un grande allenatore che partecipa a una grande partita.

Innanzitutto, monitora l’assunzione di cibo e il livello di attività In questo modo ti rendi conto della quantità di calorie in alcuni alimenti.

Anche se decidi di mangiare opzioni a più alto contenuto calorico, probabilmente mangerai porzioni più piccole e apporterai altri aggiustamenti per rimanere entro i tuoi obiettivi calorici giornalieri.

Inoltre, mantieniti idratato. Il tuo cervello a volte può confondere la sete con la fame.

Un bicchiere d’acqua prima di un pasto (e soprattutto prima di considerare i secondi) può aiutare a ridurre la quantità di cibo che consumi.

Bevi da sei a otto bicchieri di acqua al giorno, e assicurati di avere due bicchieri d’acqua prima dei grandi pasti ricchi di calorie.

3. Compilare liste, allenarsi presto e dormire

La stagione delle vacanze è uno dei miei periodi preferiti dell’anno, ma riconosco che ha il potenziale per essere duro per la mia salute.

Per alleviare i potenziali impatti negativi della stagione, ti consiglio di assicurarti che gli allenamenti siano al mattino, quindi non distrarti più tardi durante la giornata da feste, eventi o altri eventi festivi.

Raccomando anche di riposare molto e di mantenere elenchi per essere organizzato e privo di stress.

4. Sii creativo e sbarazzati delle mentalità “tutto o niente”

“Le vacanze sono frenetiche, ma fai del tuo meglio per evitare la mentalità” tutto o niente” quando si tratta di un’alimentazione sana e attività fisica.

In realtà, c’è più di un modo per vivere in modo sano ed essere attivi.

“Durante le vacanze, diventa un po ‘creativo con l’esercizio e opta per modi divertenti che rendono l’attività fisica un affare di famiglia“.

5. Restare in forma nelle feste: devi allenarti

Ricorda che un po’ di esercizio fisico è sempre utile. Invece di saltare del tutto la palestra, trova il tempo per un allenamento veloce.