Vuoi rimanere in forma a Natale? Ecco i semplici esercizi che devi attuare.

Vuoi rimanere in forma a Natale, in modo da poterti concedere qualche sgarro senza colpa? Ecco come allenarti e non sentirti in colpa prima del cenone.

Puoi optare per una routine di fitness rapida e diretta a casa che è esattamente ciò di cui hai bisogno! Tatjana Korner, maestra di fitness, che ti permetterà di sfoggiare un fisico invidiabile e di concerti qualche manicaretto in più senza sentirti eccessivamente in colpa.

Farai il massimo dei progressi se miri a completare un allenamento al giorno. Sei sicuro di essere preparato per l’inevitabile trambusto della stagione festiva. Pronto? Andiamo!

Imposta un timer

Per i principianti, l’allenamento richiederà circa 8 minuti al giorno Mantieni ciascuna posizione per 20 secondi, ripeti ogni esercizio 4 volte e impiega 10 secondi per recuperare tra le ripetizioni.

Se sei più esperto e abituato ad allenarti a casa o in palestra, dovresti spendere circa 12 minuti al giorno. Mantieni ciascuna posizione per 30 secondi, ripeti ogni esercizio 3 volte e impiega 10 secondi per recuperare tra le ripetizioni.

Se sei un professionista, l’allenamento dovrebbe durare 20 minuti al giorno. Ripeti ogni esercizio 10 volte, quindi passa direttamente a quello successivo e prova a ripetere l’intera sequenza il più volte possibile entro 20 minuti.

Gli esercizi da fare

1. Affondo con sollevamento del ginocchio (se possibile, con rotazione):

2. Appoggiarsi con le mani sul pavimento, toccando le spalle a turno con le stesse (se possibile, tirare il rispettivo ginocchio verso il gomito):

3. Incrociare le gambe, tenendo il busto teso. A questo esercizio puoi aggiungere anche dei pesi, se riesci:

4. Fare una flessione per poi alzarsi e saltare:

Come potete notare sono esercizi molto semplici che, però, vi permetteranno di rimanere in forma a Natale, nonostante gli eccessi alimentari.